  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!

Кубок Украины
Обновлено

"Горняки" дожали "волков" в овертаймах

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Пушич, мягко говоря, удивил. И если возвращение Ризныка в основу не вызывает никаких вопросов. То размещение Судакова на скамейке и переход на 5 защитников как бы намекали на осторожный настрой на эту игру (спойлер: Матвиенко часто поднимался в опорную зону, но тем не менее). Как уже стало известно по ходу поединка, Георгий получил микроповреждение накануне. Поэтому, решение боснийца вполне исходило из логики.

Тем более обоим наставникам, и обеим командам было что доказывать. Особенно, в контексте "Шахтера", на фоне доминирующего киевского "Динамо". Здесь уже во главу угла становился результат. А еще изрядно давила катастрофическая очная статистика дончан в матчах против житомирян... Ашур также не стал мудрить, и как и говорил после блеклой ничьей с "Левым Берегом", вернул лидеров Назаренко и Гуцуляка в основу. Как раз от них и поступала наибольшая угроза.

В целом же, в первом тайме ни одна сторона не выделялась доминацией. Абсолютно равная игра. И "волки", и "горняки" присматривались друг к другу и действовали достаточно осторожно. В то же время, атмосфера на житомирской арене была однозначно напряженной. Все понимали цену результата. Футболисты шли в стыки, как говорится - "от ножа". А эмоции на поле порой доходили до точки кипения. Сам же арбитр встречи Дмитрий Панчишин лишний раз не свистел и давал играть.

Моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. В основном опасность поступала после дальних ударов. За дончан пристреливался Бондаренко, за житомирян - Гуцуляк. Обоим вингерам не хватило точности.

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть! - изображение 1

При этом комбинировать командам было трудно. Мяч частенько груз в центре, а разыграть что-то в несколько ходов не позволяло давление и высокий прессинг соперников. Из-за этой плотности футболисты "Полесья" и "Шахтера" были вынуждены сбиваться на верховые подачи и навесы.

В начале второй половины подопечные Ашура и Пушича обменялись своими самыми острыми моментами. Грам проспал за своей спиной Батисту, однако уругвайский легионер как следует не сумел обработать мяч грудью. Африканский центрбек проваливался и дальше. На этот момент своим сольным проходом и последующим крученым ударом ответил Кевин - хозяев спасла стойка. "Шахтер" ощутимо прибавил. Прекрасная возможность была и у другого бразильца - несильный удар Эгиналду с линии штрафной площадки парировал Кудрик.

Игра окончательно раскрылась. Менее чем за 10 минут команды создали больше чем за весь тайм до этого. Убийственный момент был у Назаренко. Да что там, чистая голевая возможность! Чище не бывает. Впрочем, Александр свое "свидание" лицом к лицу со стражем ворот "горняков" упустил, пробив мимо ворот... На своем фланге также изрядно попихтеть Тейлора заставлял вышеупомянутый Кевин.

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть! - изображение 2

После этого игра немного притихла. Житомирский и донецкий коллективы сбавили общие скорости. Оно и понятно. Беготня все время в таком темпе требует немалых физических усилий и ресурсов. А с усталостью появляется необязательный технический брак, и как следствие - разрывы и свободные зоны. Это было заметно прежде всего в очных дуэлях. Защитники "Полесья" наелись и уже не успевали за своими опопентами. Приходилось как-то нивелировать скорость бразильцев "Шахтера" - и здесь в ход шли грубые подкаты. Особенно "выгребал" в этом смысле тот же Тейлор. Но даже эта тактика не всегда помогала. И тогда приходилось вступать в игру Кудрику. Благо для житомирян, их вратарь дополнительных нервов не делал и надежно отрабатывал в рамке. В частности, ближе к последней трети встречи первый номер "волков" потянул два острых удара в упор от Эгиналду и того же Кевина.

В концовке основного времени "Шахтер" выглядел активнее, давил и тотально преобладал по моментам. О себе давала уже знать физическая усталость житомирян. Однако, "горняков" подводила реализация. В любом случае "Полесье" методично село в низкий блок и перевело матч в овертаймы.

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть! - изображение 3

В дополнительное время главным оружием хозяев в атакующем контексте оставались стандартные положения. Ставка на этот компонент ощутимо прослеживалась, однако это вообще не работало. В то же время, переход коуча "Полесья" на линию в три центрбека говорил о ставке житомирян на серию пенальти. Хотя, здесь уже и действующий чемпион Украины события также не форсировал. С течением времени цена пропущенного мяча росла в геометрической прогрессии.

В последние десять минут второго овертайма номинальные гости больше планомерно контролировали мяч, но как таковых подходов к вражеским воротам уже не возникало. Больше всего хотел завершить это противостояние досрочно Кевин. Неутомимый латиноамериканец продолжал кошмарить визави своей скоростью. И это принесло свои плоды. Алиссон избежал офсайда и завершил стремительную атаку, которую начал как раз Кевин. Подопечные Пушича буквально разорвали на куски оборону житомирян. Судаков пропустил, Траоре сыграл на замахе, эх. Чистая красота и индивидуальное мастерство. Дебютный забитый мяч Алиссона за дончан, кстати. И такой важный.

Хозяева выглядели достойно и держались, но не дотянули каких-то шесть минут. Исполнительское мастерство легионеров "Шахтера" сказало решающее слово. "Горняки" одерживают свою первую официальную победу в истории очных встреч с "Полесьем". Ну а "волки" второй год подряд останавливаются в шаге от матча за титул.

Таким образом, в финале национального Кубка мы увидим вечную битву - "Украинское Классическое"! Которое пройдет снова здесь, в Житомире.

Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть! - изображение 4

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

Полуфинал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 23-е апреля

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Полісся "Полесье" - "Шахтер" Шахтар 0:1

Гол: Алиссон 114

"Полесье": Кудрик, Тейлор (Виалле 98, Чоботенко, Матич (Таллес 77), Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк (Андриевский 68), Крушинский, Назаренко, Батиста (Бристрич 114).

Запасные: Волынец, Виалле, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич.

Главный тренер: Имад Ашур.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко (Назарина 100), Бондаренко (Судаков 82), Марлон (Крыськив 100), Педриньо (Алиссон 91), Кевин, Эгиналду (Траоре 82).

Запасные: Твардовский, Азаров, Фарина, Крыськив, Швед, Судаков, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Гуцуляк 50, Сарапий 57, Бабенко 102, Винисиус 103, Михайличенко 106, Таллес 120, Бондарь 120+1.

Арбитр: Панчишин Дмитрий.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль
yellow-arrow
Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25
yellow-arrow
Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 21:30
Шевченкоу за кого болел в этом матче??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 12
avatar
Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 21:30
Шевченкоу за кого болел в этом матче??
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
23.04.2025 в 21:29
В первом тайме игра была более-менее равная, хотя Шахтер к концу тайма имел некоторое территориальное преимущество. Это вылилось в большее количество ударов в створ ворот. Впрочем особой опасности для ворот Полесья они не представляли. А во втором тайме игра заметно изменилась. Игроки Шахтера усилили темп, начали возникать голевые моменты. И тут решающую роль сыграл тот факт, что Шахтер оказался значительно лучше подготовлен функционально. Игроки Полесья значительно подсели в физическом плане, в то время как игроки Шахтера бегали словно заведенные. Это особенно стало заметно в овертаймах, где житомиряне в основном только отбивались. Это создавало большие проблемы обороне Полесья, что в конечном счете и вылилось в гол Алиссона. Для ответа у игроков Полесья уже не было ни сил, ни времени. Что же, сегодня Шахтер хоть как-то реабилитировался за провал в игре с Колосом, хотя и сегодняшняя игра Шахтера была далека от чемпионской. Невооруженным глазом видно, что команда нуждается в серьезной перезагрузке, в первую очередь на тренерском мостике. Но сегодняшняя победа Шахтера все же возродила хоть какую-то интригу, а именно в плане двух будущих игр с Динамо. И если игра с Динамо в ЧУ вряд ли что-то изменит в борьбе за чемпионство, то победа в финале Кубка даст возможность Шахтеру хоть как-то подсластить в целом провальный сезон 2024/2025.
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.04.2025 в 21:24
І що це таке" Українське класичне"? А чому з Поліссям не українське класичне.? А яке може бути українське класичне з бразильським шахтером?
Ответить
0
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2025 в 20:55
и да, мотя в опорниках - это нечто! пушич, ты - сказочный алень!!!
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2025 в 20:45
в очередной раз начудил ризнык (в начале первого тайма) и чуть не "добразилился" в овертайме. мотя, разберитесь с ушатым
Ответить
3
0
avatar
Полiccя (Житомир)
23.04.2025 в 20:41
Тепер Шамшуру залишилося обісратися ще й у чемпіонаті щоб гарантовано получити пєндєль і нарешті отримати довгоочікуване звільнення
Ответить
2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.04.2025 в 21:26
А кого ж ви хочете взяти на заміну?
Ответить
0
1
tolina-ystas (Краматорск)
23.04.2025 в 20:41
Шахтёр с победой и выходом в финал.А по игре так она была далека от идеала.Те же проблемы что и всё последнее время.Реализация явно страдает.Если посмотреть на статистику то вроде бы количество ударов в площадь ворот достаточное но ни один удар не представлял никакой сложности для вратаря.Никаких сложных сейвов он не исполнял.Следует заметить,что физическая готовность команды хорошая и это сыграло решающую роль.Очень много падали подскользнувшись. С этим тоже нужно разобраться.Кевин лучший!
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2025 в 20:43
да, кеша сегодня хорошо губатого покрутил
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2025 в 20:39
море23, ну ты ещё хочешь сравнивать ИГРУ марлона и "игру" подливы?
Ответить
0
1
avatar
Manowar (Харьков)
23.04.2025 в 20:37
Так хотелось пенальки посмотреть..
Ответить
1
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.04.2025 в 20:33
с победой! а судейка пожалел ушлёпка чоботенко в 1-м тайме - там две чистейшие жк были!
Ответить
4
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости