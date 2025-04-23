Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!

Пушич, мягко говоря, удивил. И если возвращение Ризныка в основу не вызывает никаких вопросов. То размещение Судакова на скамейке и переход на 5 защитников как бы намекали на осторожный настрой на эту игру (спойлер: Матвиенко часто поднимался в опорную зону, но тем не менее). Как уже стало известно по ходу поединка, Георгий получил микроповреждение накануне. Поэтому, решение боснийца вполне исходило из логики.

Тем более обоим наставникам, и обеим командам было что доказывать. Особенно, в контексте "Шахтера", на фоне доминирующего киевского "Динамо". Здесь уже во главу угла становился результат. А еще изрядно давила катастрофическая очная статистика дончан в матчах против житомирян... Ашур также не стал мудрить, и как и говорил после блеклой ничьей с "Левым Берегом", вернул лидеров Назаренко и Гуцуляка в основу. Как раз от них и поступала наибольшая угроза.

В целом же, в первом тайме ни одна сторона не выделялась доминацией. Абсолютно равная игра. И "волки", и "горняки" присматривались друг к другу и действовали достаточно осторожно. В то же время, атмосфера на житомирской арене была однозначно напряженной. Все понимали цену результата. Футболисты шли в стыки, как говорится - "от ножа". А эмоции на поле порой доходили до точки кипения. Сам же арбитр встречи Дмитрий Панчишин лишний раз не свистел и давал играть.

Моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. В основном опасность поступала после дальних ударов. За дончан пристреливался Бондаренко, за житомирян - Гуцуляк. Обоим вингерам не хватило точности.

При этом комбинировать командам было трудно. Мяч частенько груз в центре, а разыграть что-то в несколько ходов не позволяло давление и высокий прессинг соперников. Из-за этой плотности футболисты "Полесья" и "Шахтера" были вынуждены сбиваться на верховые подачи и навесы.

В начале второй половины подопечные Ашура и Пушича обменялись своими самыми острыми моментами. Грам проспал за своей спиной Батисту, однако уругвайский легионер как следует не сумел обработать мяч грудью. Африканский центрбек проваливался и дальше. На этот момент своим сольным проходом и последующим крученым ударом ответил Кевин - хозяев спасла стойка. "Шахтер" ощутимо прибавил. Прекрасная возможность была и у другого бразильца - несильный удар Эгиналду с линии штрафной площадки парировал Кудрик.

Игра окончательно раскрылась. Менее чем за 10 минут команды создали больше чем за весь тайм до этого. Убийственный момент был у Назаренко. Да что там, чистая голевая возможность! Чище не бывает. Впрочем, Александр свое "свидание" лицом к лицу со стражем ворот "горняков" упустил, пробив мимо ворот... На своем фланге также изрядно попихтеть Тейлора заставлял вышеупомянутый Кевин.

После этого игра немного притихла. Житомирский и донецкий коллективы сбавили общие скорости. Оно и понятно. Беготня все время в таком темпе требует немалых физических усилий и ресурсов. А с усталостью появляется необязательный технический брак, и как следствие - разрывы и свободные зоны. Это было заметно прежде всего в очных дуэлях. Защитники "Полесья" наелись и уже не успевали за своими опопентами. Приходилось как-то нивелировать скорость бразильцев "Шахтера" - и здесь в ход шли грубые подкаты. Особенно "выгребал" в этом смысле тот же Тейлор. Но даже эта тактика не всегда помогала. И тогда приходилось вступать в игру Кудрику. Благо для житомирян, их вратарь дополнительных нервов не делал и надежно отрабатывал в рамке. В частности, ближе к последней трети встречи первый номер "волков" потянул два острых удара в упор от Эгиналду и того же Кевина.

В концовке основного времени "Шахтер" выглядел активнее, давил и тотально преобладал по моментам. О себе давала уже знать физическая усталость житомирян. Однако, "горняков" подводила реализация. В любом случае "Полесье" методично село в низкий блок и перевело матч в овертаймы.

В дополнительное время главным оружием хозяев в атакующем контексте оставались стандартные положения. Ставка на этот компонент ощутимо прослеживалась, однако это вообще не работало. В то же время, переход коуча "Полесья" на линию в три центрбека говорил о ставке житомирян на серию пенальти. Хотя, здесь уже и действующий чемпион Украины события также не форсировал. С течением времени цена пропущенного мяча росла в геометрической прогрессии.

В последние десять минут второго овертайма номинальные гости больше планомерно контролировали мяч, но как таковых подходов к вражеским воротам уже не возникало. Больше всего хотел завершить это противостояние досрочно Кевин. Неутомимый латиноамериканец продолжал кошмарить визави своей скоростью. И это принесло свои плоды. Алиссон избежал офсайда и завершил стремительную атаку, которую начал как раз Кевин. Подопечные Пушича буквально разорвали на куски оборону житомирян. Судаков пропустил, Траоре сыграл на замахе, эх. Чистая красота и индивидуальное мастерство. Дебютный забитый мяч Алиссона за дончан, кстати. И такой важный.

Хозяева выглядели достойно и держались, но не дотянули каких-то шесть минут. Исполнительское мастерство легионеров "Шахтера" сказало решающее слово. "Горняки" одерживают свою первую официальную победу в истории очных встреч с "Полесьем". Ну а "волки" второй год подряд останавливаются в шаге от матча за титул.

Таким образом, в финале национального Кубка мы увидим вечную битву - "Украинское Классическое"! Которое пройдет снова здесь, в Житомире.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

Полуфинал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 23-е апреля

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Гол: Алиссон 114

"Полесье": Кудрик, Тейлор (Виалле 98, Чоботенко, Матич (Таллес 77), Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк (Андриевский 68), Крушинский, Назаренко, Батиста (Бристрич 114).

Запасные: Волынец, Виалле, Майсурадзе, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич.

Главный тренер: Имад Ашур.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко (Назарина 100), Бондаренко (Судаков 82), Марлон (Крыськив 100), Педриньо (Алиссон 91), Кевин, Эгиналду (Траоре 82).

Запасные: Твардовский, Азаров, Фарина, Крыськив, Швед, Судаков, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Гуцуляк 50, Сарапий 57, Бабенко 102, Винисиус 103, Михайличенко 106, Таллес 120, Бондарь 120+1.

Арбитр: Панчишин Дмитрий.