Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25
Нас ждет классическое
Фото: пресс-служба УАФ
В среду, 23 апреля, состоялись полуфинальные матчи
Так, "Динамо", пропустив первым, без особых проблем разобрала перволиговскую "Буковину" 4:1.
Во втором полуфинале в непростом матче "Шахтер" только в овертайме прошел "Полесье" (1:0).
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Таким образом, в финале нас ждет украинское классическое – "Динамо" сыграет с "Шахтером".
Напомним, что финал запланирован на 14 мая и пройдет в Житомире.
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