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Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25

Кубок Украины
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Нас ждет классическое

Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25

Фото: пресс-служба УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 23 апреля, состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины сезона 2024-25, по итогам которых определились две команды, которые и поборются за трофей в финале.

Так, "Динамо", пропустив первым, без особых проблем разобрала перволиговскую "Буковину" 4:1.

Во втором полуфинале в непростом матче "Шахтер" только в овертайме прошел "Полесье" (1:0).

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Таким образом, в финале нас ждет украинское классическое – "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Напомним, что финал запланирован на 14 мая и пройдет в Житомире.

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