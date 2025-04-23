Шовковский: Возможно, с нашей стороны была какая-то недооценка Буковины

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Буковиной" (4:1).

— Сегодня в исполнении вашей команды было два совершенно разных тайма. Что могло изменить ход игры?

— Ход игры изменили забитые мячи. Возможно, с нашей стороны была какая-то недооценка, но перед матчем мы настраивали ребят на то, что кубковая игра всегда отличается от игры чемпионата. А еще в футболе всегда порядок бьет класс. В первом тайме, к сожалению, мы не были такими мотивированными, какими были игроки "Буковины". Черновицкая команда провела прекрасный тайм.

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Возможно, наши игроки вышли на первый тайм с мыслями про следующий тур чемпионата. Только так я могу объяснить наши действия в первом тайме.

Но в перерыве матча мы провели определенные замены, сделали определенные выводы, и дальше игра шла уже по нашему сценарию.

— Что лично для вас означает возможность завоевать Кубка Украины?

— Для меня лично — ничего. Главное, чтобы команда выполняла то, о чем мы договариваемся, и побеждала в каждом матче. Киевское "Динамо" всегда ставит перед собой максимальные задачи вне зависимости от статуса турнира и статуса матча.

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Безусловно, будет очень приятно снова сыграть в финале Кубка Украины. Будем делать все для того, чтобы победить.

— Как оцениваете подготовку "Буковины" к этому матчу?

— Прежде всего, хочу поблагодарить игроков "Буковину", всю черновицкую команду за то, что она играла принципиально, играла в футбол. И, как результат, мы прошли это матч без травм. Это очень важно.

В футболе недостаток индивидуального мастерства можно компенсировать большим желанием, дисциплиной, внутренней мотивацией. В этом плане "Буковина" провела прекрасную игру. И с точки организации, и с точки зрения подготовки. И она заслуживает только приятных слов за этот матч.

Ну а нам было важно дать возможность сыграть тем нашим футболистам, которые имели меньше игрового времени. Прежде всего, речь о вратаре, защитниках и исполнителях опорной зоны.

— Это правда, что "Динамо" принципиально не хотело играть в Тернополе?

— Нет. Это вообще не к нам вопрос. Мы бы приехали туда, куда надо было приехать. Но есть обстоятельства, которые зависят не от нас, не от команды.

— После долгой паузы вернулся Тымчик. Что это означает перед матчем с "Шахтером" в чемпионате Украины?

— Это означает, что у нас определенная обойма игроков. К сожалению, сегодня мы не могли рассчитывать на Брагару. После жесткого стыка на одной из тренировок врачи, диагностировали у его небольшое повреждение, и мы не могли привлекать его и в тренировочном процессе, и, тем более, в матче. Потому что в футболе нужно не только выполнять установки на игру, но и показывать бойцовские качества.

Что касается Тымчика, то я очень рад, что он вернулся. Точно так же я рад за Лучкевича, который сегодня вышел на матч в стартовом составе.

Мы полным составом готовимся к следующей, очень важной для нас игры.

Поздравляю болельщиков "Динамо" с выходом в финал Кубка Украины. Поздравляю болельщиков "Буковины", который прекрасно поддерживали свою команду: думаю, она заслуживала тех аплодисментов, которые она получила после финального свистка.

Желаю всем тихого, спокойного, мирного неба. Слава Украине!