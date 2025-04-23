Тренер Буковины: Нужно признать, что ресурс Динамо сегодня просто выше

Главный тренер "Буковины" Григорий Чурилов подвел итог матча 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо", в котором его команда уступила 1:4.

— В первую очередь хочу поблагодарить всех чернивчан. Вы не просто лучшие — вы невероятные! Какую атмосферу вы создали сегодня! Причем, еще до начала матча. Эта энергия очень помогла ребятам провести очень пристойный первый тайм. Мы хотели отблагодарить наших болельщиков, и, надеюсь, в первом тайме это у нас получилось.

Мы правильно придерживалось плана на игру. Самое важное, что нам удалось в первом тайме, — это максимально, насколько это вообще было возможно, лишить "Динамо" пространства между линиям. Мы достаточно компактно оборонялись, в том числе, в ситуациях, когда соперник доставлял мяч на фланги.

Забили хороший гол, попали в штангу, создали еще один опасный момент. Первый тайм в нашем исполнении получился очень качественным.

Мы понимали, что "Динамо" будет реагировать заменами, ведь у команды, по сути, два равноценных состава, и она может проводить ротацию без потери в качестве. Например, в первом тайме на поле был Пихалёнок — это очень интеллектуальный футболист, просто умничка, и он дает качество атаке своей команды. Но Буяльский, который его заменил, тоже даёт это качество, а еще он больше делает в плане вбеганий. То же самое с вингерами: Кабаев, который заменил Ярмоленко, дал новые качества атаке "Динамо". Ванат очень сильно, мощно вышел. Если с Герреро нам удавалось справляться, то Ванат действовал более сильно, грамотно смещался.

Ну а мы к тому времени уже устали. У нас нет возможности проводить такие равноценные замены. Надо признать, что ресурс "Динамо" сегодня просто выше.

— Насколько большим было перед матчем психологическое давление на вашу команду? Повлияло ли они на ход игры?

— Нет! Не повлияло. Никакого давления сегодня не было. Мы справились с этим. Конечно, со счетом 1:4 больно проигрывать, но в футболе очень важна реакция на события. Очень верю, что после таких матчей как можно больше детей заходят заниматься футболом.

А давления мы не ощущали, потому что понимали, что если мы дошли до полуфинала, попали в компанию к "Динамо", "Шахтеру" и "Полесью", то, наверное это чем-то заслужили. Так что сегодня мы просто хотели подарить праздник всем, кто живет нашей командой, поддерживает её, помогает ей. Мы отдали сегодня на поле всё, что у нас было.