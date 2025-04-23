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В компании с Буткевичем. Шевченко лично посетил матч Полесье - Шахтер. ФОТО

Кубок Украины

Пока что 0:0 в матче

В компании с Буткевичем. Шевченко лично посетил матч Полесье - Шахтер. ФОТО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" принимает "Шахтер".

Несмотря на обилие моментов, основное время закончилось без голов и игра перешла в овертайм.

Стоить отметить, что поединок, который проходит в Житомире, посетил и президент УАФ Андрей Шевченко, который наблюдал за игрой ил ВИП-ложи с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн кубкового матча "Полесье" - "Шахтер".

В компании с Буткевичем. Шевченко лично посетил матч Полесье - Шахтер. ФОТО - изображение 1
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