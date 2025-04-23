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В компании с Буткевичем. Шевченко лично посетил матч Полесье - Шахтер. ФОТО
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Сегодня, 23 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" принимает "Шахтер".
Несмотря на обилие моментов, основное время закончилось без голов и игра перешла в овертайм.
Стоить отметить, что поединок, который проходит в Житомире, посетил и президент УАФ Андрей Шевченко, который наблюдал за игрой ил ВИП-ложи с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн кубкового матча "Полесье" - "Шахтер".
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