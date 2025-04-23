  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье

Кубок Украины
Обновлено

Счет в матче открыт

Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" принимает "Шахтер".

Несмотря на обилие моментов, основное время закончилось без голов и игра перешла в овертайм.

И здесь "Шахтер" все-таки забил свой гол на 113-й минуте. Судаков и Траоре обыгрались в штрафной, и Алиссон пробил между ног Кудрику.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

1:0 для "Шахтера", и у "Полесья" почти нет времени.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн кубкового матча "Полесье" - "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль
yellow-arrow
Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25
yellow-arrow
Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости