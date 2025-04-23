Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье

Сегодня, 23 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" принимает "Шахтер".

Несмотря на обилие моментов, основное время закончилось без голов и игра перешла в овертайм.

И здесь "Шахтер" все-таки забил свой гол на 113-й минуте. Судаков и Траоре обыгрались в штрафной, и Алиссон пробил между ног Кудрику.

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1:0 для "Шахтера", и у "Полесья" почти нет времени.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн кубкового матча "Полесье" - "Шахтер".