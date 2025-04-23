  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль

Кубок Украины
Обновлено

Шахтер в полуфинале Кубка дожал Полесье

Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0).

"Играли против достойного соперника на выезде. Обе команды достойно боролись, а мы заслужили победить. Мы доминировали и создали достаточно моментов, но снова проблема с реализацией. И тут соперник мог нас наказать, поэтому я рад, что мы выдержали в обороне, хотя у противника были свои шансы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал Кубка Украины? Что такое успешный сезон – это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль.

Финал с "Динамо"? Очень жду матчей с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность – встречаться с твоим прямым соперником. Это невероятно", – сказал Пушич.

По теме
yellow-arrow
Известны оба финалиста Кубка Украины сезона 2024/25
yellow-arrow
Кубок Украины. Полесье - Шахтер 0:1. Украинскому Классическому в финале быть!
yellow-arrow
Все-таки забили. Шахтер в овертайме огорчил Полесье
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости