Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0).

"Играли против достойного соперника на выезде. Обе команды достойно боролись, а мы заслужили победить. Мы доминировали и создали достаточно моментов, но снова проблема с реализацией. И тут соперник мог нас наказать, поэтому я рад, что мы выдержали в обороне, хотя у противника были свои шансы.

Финал Кубка Украины? Что такое успешный сезон – это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль.

Финал с "Динамо"? Очень жду матчей с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность – встречаться с твоим прямым соперником. Это невероятно", – сказал Пушич.