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Пушич: Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль
Шахтер в полуфинале Кубка дожал Полесье
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог полуфинального матча Кубка Украины,
"Играли против достойного соперника на выезде. Обе команды достойно боролись, а мы заслужили победить. Мы доминировали и создали достаточно моментов, но снова проблема с реализацией. И тут соперник мог нас наказать, поэтому я рад, что мы выдержали в обороне, хотя у противника были свои шансы.
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Финал Кубка Украины? Что такое успешный сезон – это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль.
Финал с "Динамо"? Очень жду матчей с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность – встречаться с твоим прямым соперником. Это невероятно", – сказал Пушич.
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