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Пушич: У Судакова было повреждение, но он боролся как лев
Шахтер в Кубке все-таки обыграл Полесье
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины, в котором
"Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов.
У него было небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев", - сказал Пушич.
Напомним, что в финале Кубка Украины "Шахтер" сыграет с "Динамо".
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Источник:ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
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