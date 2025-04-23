Пушич: У Судакова было повреждение, но он боролся как лев

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0) , высказался о Георгии Судакове.

"Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов.

У него было небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев", - сказал Пушич.