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Пушич: У Судакова было повреждение, но он боролся как лев

Кубок Украины

Шахтер в Кубке все-таки обыграл Полесье

Пушич: У Судакова было повреждение, но он боролся как лев

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0), высказался о Георгии Судакове.

"Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов.

У него было небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев", - сказал Пушич.

Напомним, что в финале Кубка Украины "Шахтер" сыграет с "Динамо".

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Георгий Судаков Марино Пушич
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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
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