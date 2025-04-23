Матч Полесье – Шахтер посетило больше зрителей, чем разрешено официально

В среду, 23 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" принимало "Шахтер". "Горняки" в овертайме смогли одержать победу 1:0.

Матч, который прошел на Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире, посетило 4 550 зрителей, согласно данным на сайте УПЛ.

Эта цифра больше, чем вместимость всех указанных "Полесьем" укрытий в передматчевой программе из официального телеграм-бота для болельщиков.

Согласно информации с официального сайта Житомирского городского совета, вместимость укрытий составляет 4 022 человека.