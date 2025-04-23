"Чуда не произошло". Бывший игрок Буковины и Динамо не под впечатлениями от полуфинала Кубка Украины

В карьере бывшего игрока, а ныне футбольного функционера Виктора Хлуса были выступления как в составе черновицкой "Буковины", так и киевского "Динамо". Именно из Черновцов он перебрался в Киев, где дебютировал в динамовской футболке в сезоне-1980.

Своими впечатлениями о полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" он поделился с корреспондентом UA-Футбол.

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- Тот факт, что "Буковина" пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу, - сказал он. - Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло. Правда, сначала черновицкая команда создала интригу, открыв счет в середине первого тайма. Возможно, в определенной степени сказался тот факт, что тренерский штаб "Динамо" использовал смешанный состав. Кто знает, как складывались бы события на поле в дальнейшем, если бы на вторую половину игры на замену не вышло двое свежих игроков, которые сейчас являются ключевыми исполнителями "основы" - Кабаев и Ванат.