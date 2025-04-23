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"Чуда не произошло". Бывший игрок Буковины и Динамо не под впечатлениями от полуфинала Кубка Украины
Во Львове сенсации не произошло
fcdynamo.com
В карьере бывшего игрока, а ныне футбольного функционера Виктора Хлуса были выступления как в составе черновицкой "Буковины", так и киевского "Динамо". Именно из Черновцов он перебрался в Киев, где дебютировал в динамовской футболке в сезоне-1980.
Своими впечатлениями о полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" - "Динамо" он поделился с корреспондентом UA-Футбол.
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- Тот факт, что "Буковина" пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу, - сказал он. - Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло. Правда, сначала черновицкая команда создала интригу, открыв счет в середине первого тайма. Возможно, в определенной степени сказался тот факт, что тренерский штаб "Динамо" использовал смешанный состав. Кто знает, как складывались бы события на поле в дальнейшем, если бы на вторую половину игры на замену не вышло двое свежих игроков, которые сейчас являются ключевыми исполнителями "основы" - Кабаев и Ванат.
Последний из них был нацелен на ворота соперника и вскоре после его удара на добивании точным оказался Волошин. После того, как счет стал ничейным, Александр Шовковский снова сделал две замены (вышли Буяльский и Шапаренко) - и снова состоялся гол. "Буковина" постепенно стала сбавлять обороты, "Динамо" же на достигнутом не останавливалось. Стало понятно, что преимущество старших по рангу скажется - и очередные взятия ворот не заставят себя ждать. Так оно, в конце концов, и произошло. Черновицкая команда "посыпалась", пропустив за 18 минут четыре мяча. Этот результат хоть и засвидетельствовал разницу в классе, однако одновременно показал, что динамовская молодежь пока не впечатляет. Если же говорить в целом о полуфинале во Львове, то никакого чуда не произошло.
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