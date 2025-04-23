Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"В первой зоне я ошибся", - Бражко признал ошибку в матче против команды Первой лиги
Но потом все было хорошо
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Владимир Бражко высказался о
– В первом тайме нам не удавалось довести мяч в третьей зоне до ворот, не могли им правильно распорядиться. В первой зоне я ошибся, когда поскользнулся, и мы пропустили, так что стало намного тяжелее. Но хорошо, что после перерыва перестроились, стали больше прессинговать, не давать сопернику спокойно работать с мячом. Соответственно они ошибались, а мы создавали моменты.
– Когда Ванат заработал пенальти, то пробивать готовился Буяльский, но в итоге передал мяч тебе. Что сказал капитан? Насколько этот гол придал тебе уверенность?
– Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: "Ты уверен?" На что я ответил: "Да". Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенность.
– Этот гол стал своеобразной реабилитацией за ошибку в первом тайме?
– Как я уже сказал, этот гол был мне нужен.
– Впереди встреча с "Шахтером" в воскресенье.
– Для нас сейчас каждый матч, как чемпионский. Нужно готовиться, выходить и показывать максимум, чтобы довести дело до конца и завоевать два внутренних трофея. Дай Бог.
Популярное сейчас
- Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО
- Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
- Полесье - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО