"В первой зоне я ошибся", - Бражко признал ошибку в матче против команды Первой лиги

Хавбек "Динамо" Владимир Бражко высказался о победе своей команды над "Буковиной" в полуфинале Кубка Украины (4:1).

– В первом тайме нам не удавалось довести мяч в третьей зоне до ворот, не могли им правильно распорядиться. В первой зоне я ошибся, когда поскользнулся, и мы пропустили, так что стало намного тяжелее. Но хорошо, что после перерыва перестроились, стали больше прессинговать, не давать сопернику спокойно работать с мячом. Соответственно они ошибались, а мы создавали моменты.

– Когда Ванат заработал пенальти, то пробивать готовился Буяльский, но в итоге передал мяч тебе. Что сказал капитан? Насколько этот гол придал тебе уверенность?

– Я спросил у Буяльского, могу ли я пробить. Он спросил: "Ты уверен?" На что я ответил: "Да". Мне нужен был этот гол, через такие периоды нужно проходить. Не всегда легко, есть и сложные периоды, но я усердно работаю, чтобы набрать свою лучшую форму. Этот гол придаст мне уверенность.

– Этот гол стал своеобразной реабилитацией за ошибку в первом тайме?

– Как я уже сказал, этот гол был мне нужен.

– Впереди встреча с "Шахтером" в воскресенье.

– Для нас сейчас каждый матч, как чемпионский. Нужно готовиться, выходить и показывать максимум, чтобы довести дело до конца и завоевать два внутренних трофея. Дай Бог.