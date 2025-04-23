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Волошин: Мяч попал мне в ногу - не понял, кто забил

Кубок Украины
Волошин: Мяч попал мне в ногу - не понял, кто забил

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Назар Волошин высказался о полуфинальном поединке Кубка Украины с "Буковиной" (4:1), в котором он забил два гола.

– Поздравляем с победой! Можно сказать, было два разных тайма - в первом тайме проигрывали, во втором разгромили соперника...

- Эмоции положительные. Первый тайм, правда, был не очень удачным для нас, а во втором мы прибавили, забили важные мячи и победили.

– Почему, по вашему мнению, у "Динамо" не вышел первый тайм?

– Не знаю. У нас были моменты – это хорошо, но мы не смогли их реализовать. Такое в футболе бывает.

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- Ваш первый забитый мяч перевернул дальнейший ход игры.

– Мы уступали, я сравнял счет, и нам нужно было забивать еще за короткий промежуток времени, чтобы не было вопросов.

- Сегодня вы забили больше, чем за многие предыдущие матчи?

– Да, это очень важные мячи для меня. В момент со вторым голом я почувствовал, что мяч попал в мою ногу, но сразу не понял, кто забил. На самом деле это не столь важно, главное – что мы победили.

– Теперь ваши мысли о следующем матче с "Шахтером"?

– Мы идем от матча к матчу. Теперь уже будем готовиться к поединку против "Шахтера" в воскресенье.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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