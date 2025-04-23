Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волошин: Мяч попал мне в ногу - не понял, кто забил
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Назар Волошин высказался о
– Поздравляем с победой! Можно сказать, было два разных тайма - в первом тайме проигрывали, во втором разгромили соперника...
- Эмоции положительные. Первый тайм, правда, был не очень удачным для нас, а во втором мы прибавили, забили важные мячи и победили.
– Почему, по вашему мнению, у "Динамо" не вышел первый тайм?
– Не знаю. У нас были моменты – это хорошо, но мы не смогли их реализовать. Такое в футболе бывает.
- Ваш первый забитый мяч перевернул дальнейший ход игры.
– Мы уступали, я сравнял счет, и нам нужно было забивать еще за короткий промежуток времени, чтобы не было вопросов.
- Сегодня вы забили больше, чем за многие предыдущие матчи?
– Да, это очень важные мячи для меня. В момент со вторым голом я почувствовал, что мяч попал в мою ногу, но сразу не понял, кто забил. На самом деле это не столь важно, главное – что мы победили.
– Теперь ваши мысли о следующем матче с "Шахтером"?
– Мы идем от матча к матчу. Теперь уже будем готовиться к поединку против "Шахтера" в воскресенье.
Популярное сейчас
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Полесье - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне