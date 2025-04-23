Ярмоленко: На Шахтер будем настраиваться, как на обычную игру

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал в эфире "Профутбол Digital" победный матч против "Буковины" (4:1) в полуфинале Кубка Украины.

– Надо было больше открываться в атаке, потому что игроки соперника очень компактно играли, их оборона очень высоко находилась, и нужно было делать больше открываний за спину. Во втором тайме это уже удавалось нам, потому и удалось забить четыре мяча.

– Впереди матч с "Шахтером" в чемпионате. Как будете настраиваться?

– Матчи с "Шахтером" всегда принципиальны для нас. Но будем настраиваться, как и на любую игру в чемпионате или Кубке. Будет интересная игра.

– Тренер "Шахтера" Марино Пушич говорит, что "горняки" за чемпионство уже не ведут борьбу, игроки "Александрии" также говорят, что "Динамо" уже без пяти минут чемпион. Как эти разговоры влияют внутри коллектива на динамовцев?

– Если честно, я не смотрю и не читаю, кто что говорит. У нас есть свои задачи на чемпионат и Кубок и мы выполняем свою работу.

– Какие задачи будете ставить перед собой в финале?

- Задача может быть только одна – победить.

– Если резюмировать нынешний сезон, учитывая, что осталось сыграть еще пять туров в чемпионате и решающий поединок в розыгрыше Кубка страны, как можете оценить сезон для "Динамо"?

- Пока не о чем говорить. Остаются еще матчи, и еще ничего не решено.