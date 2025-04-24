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Шахтер забил первый гол и одержал первую победу в семи очных матчах с Полесьем
Горняки прервали неудачную серию
shakhtar.com
В ½ финала Кубка Украины 2024/25 "оранжево-черные" одолели "волков" в Житомире по итогам овертайма (1:0). Ранее донецкий клуб не только не обыгрывал соперника, но даже не отмечался забитым мячом в этом противостоянии.
В 1/16 финала Кубка СССР 1969 хозяева выступали под названием "Автомобилист" и победили дома (1:0). В 1972 году "зелено-желтые" огорчили "Шахтер" в финале Кубка УССР, который проходил в Киеве. Единственный гол житомирская команда забила в овертайме.
В рамках УПЛ "Полесье" дважды одолевало "горняков" со счетом 1:0, еще в одном случае обыграло 2:0, а в первом круге прошлого сезона коллективы поделили очки (0:0).
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