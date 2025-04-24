Буковина продолжила проигрышную серию в поединках с Динамо

Встреча 1/2 финала Кубка Украины между "Буковиной" и "Динамо" стала седьмым очным матчем в истории команд. Противостояние началось ровно 33 года назад в Высшей лиге – 23 апреля 1992-го, когда соперники поделили баллы (0:0).

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Пока что это единственный случай, когда черновицкий коллектив не уступил столичному гранду. После этого киевляне выиграли шесть встреч, а в четырех матчах даже не пропустили.

В конце дебютного сезона чемпионата "Динамо" одолело "Буковину" дома 1:0. В следующей кампании фаворит снова праздновал виктории (1:0, 5:0), а в кампании 1993/94 "бело-синие" также одержали уверенные победы (3:0, 3:1).