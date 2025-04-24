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В считанных финалах КУ не играли оба участника Классического. Шахтер претендовал на трофей чаще всего

Кубок Украины
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В этом сезоне без неожиданностей

В считанных финалах КУ не играли оба участника Классического. Шахтер претендовал на трофей чаще всего

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В решающем розыгрыше текущего турнира встретятся "Динамо" и "Шахтер". Для "горняков" это будет уже 21-й финал (рекорд соревнования), для киевлян – 19-й.

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Это будет 11-й финал с участием двух грандов. Впервые они разыгрывали трофей в сезоне 2001/02, собрав на "Олимпийском" 81 тысячу зрителей, а последний раз – в кампании 2017/18 на "Днепр-Арене". В шести случаях кубок забирал столичный клуб.

Только в трех турнирах в решающем матче не было ни "Шахтера", ни "Динамо". В 1992 году на победу претендовали "Черноморец" и "Металлист", в сезоне 1993/94 – одесситы и "Таврия", а в соревнованиях 2009/10 сильнейшего определяли симферопольский коллектив и донецкий "Металлург".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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