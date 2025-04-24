Бондарь: Пусть теперь Шахтер приснится Полесью

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился впечатлениями от кубковой победы над "Полесьем" (1:0).

- Валерий, поздравляем с победой и выходом в финал Кубка Украины! Как-то не было заметно после матча ярких эмоций, так что у вас сейчас внутри - опустошение, усталость или что-то еще?

- Радость была, можно так сказать, спокойная, потому что очень тяжелый путь был именно к финалу Кубка Украины. Думаю, на нашем пути к финалу были самые сильные соперники, которых вообще можно представить. Поэтому, считаю, это не опустошенность, а просто мы можем выдохнуть, что наконец выиграли у "Полесья", и немножко легче уже будет играть с ними следующие матчи, понимая, что можем забивать мячи этой команде. Но должен отметить, что у нас было очень много моментов, чтобы решить судьбу матча еще в основное время.

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- Кстати, что значит для вас этот момент: "Шахтер" наконец забил "Полесью"?

- Это означает, что этой команде также можно забивать, как и всем остальным. Потому что в тех матчах, которые были у нас до этого, мы имели очень много моментов, но... Я не знаю, может, они делают какие-то процедуры там с воротами, что у нас ничего не залетает никогда. И очень трудно, вы же сегодня видели, когда было также много моментов, которые мы могли реализовать, но дотянули до дополнительного времени. Слава Богу, выиграли этот матч, и пусть теперь теперь сегодня "Шахтер" приснится "Полесью".

- По какому сценарию складывался этот матч? Можешь проанализировать?

- Думаю, он был очень хорош для болельщиков, очень интересен для экспертов, тренеров. Но самое главное для нас - это победа, выход в финал. Это важно и в эмоциональном плане, ведь следующий поединок - украинское классико с "Динамо" (Киев). И мы также понимали: если выйдем в финал, там также будем играть с "Динамо". В принципе, я считаю, что организация игры сегодня была хорошей, мы были готовы ко всему, что "Полесье" могло нам противопоставить, но хорошо все сделали, на хорошем уровне, и вся команда - большие молодцы.

- Возвращение Дмитрия Ризныка добавляло уверенности?

- И Дима, и Кирилл, и Твардовский у нас есть - это вратари, которые имеют очень хорошие качества. Дима играет чаще, имеет уже уверенность, но мы уверены в каждом нашем игроке.

- Как ты отметил, кроме матча в чемпионате "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале Кубка Украины. По твоему мнению, как будет складываться игра?

- Я очень рад. Очень рад, что мы будем играть именно с этой командой в финале, давно уже такого не было. Надеюсь, будет большой ажиотаж. Очень хороший стадион, очень хорошие болельщики, очень хорошее поле. Думаю, все будет на самом высоком уровне. И увидеть за последние три недели два матча "Шахтер" - "Динамо", думаю, это будет очень интересно, - сказал Бондарь.