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"Немного поплыли". Лидер Буковины - о вылете от Динамо в полуфинале Кубка

Кубок Украины

Первый тайм команда может занести себе в актив

"Немного поплыли". Лидер Буковины - о вылете от Динамо в полуфинале Кубка

Фото: ФК Буковина

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Фланговый полузащитник "Буковины" Богдан Бойчук прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:4) в полуфинальном поединке Кубка Украины.

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"Я даже не помню эмоций после своего гола. Глущук все сделал для этого взятия ворот - отобрал мяч, вовремя отдал мне, а дальше надо было просто забить. Конечно, приятно забивать гол в ворота "Динамо", но я еще не до конца осознал, что произошло. Мы проиграли, поэтому мой гол вообще не дал ничего.

Конечно, в перерыве мы говорили между собой, что надо верить в собственные силы и мы еще сможем забить. Но это же "Динамо", они существенно прибавили во втором тайме. Печально, что мы пропустили именно такие голы во второй половине встречи. У "Динамо" были классные комбинации, после которых они не забили, а тут мяч просто отлетает к ним и они забивают в пустые ворота. Вот это печально.

В целом, мне кажется, что на фоне такого соперника как "Динамо" мы хорошо выглядели, особенно в первом тайме. Во втором уже немного "поплыли", но "Динамо" - это "Динамо", - резюмировал Бойчук.

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Богдан Бойчук
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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