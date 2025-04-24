"Немного поплыли". Лидер Буковины - о вылете от Динамо в полуфинале Кубка

Фланговый полузащитник "Буковины" Богдан Бойчук прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (1:4) в полуфинальном поединке Кубка Украины.

"Я даже не помню эмоций после своего гола. Глущук все сделал для этого взятия ворот - отобрал мяч, вовремя отдал мне, а дальше надо было просто забить. Конечно, приятно забивать гол в ворота "Динамо", но я еще не до конца осознал, что произошло. Мы проиграли, поэтому мой гол вообще не дал ничего.

Конечно, в перерыве мы говорили между собой, что надо верить в собственные силы и мы еще сможем забить. Но это же "Динамо", они существенно прибавили во втором тайме. Печально, что мы пропустили именно такие голы во второй половине встречи. У "Динамо" были классные комбинации, после которых они не забили, а тут мяч просто отлетает к ним и они забивают в пустые ворота. Вот это печально.

В целом, мне кажется, что на фоне такого соперника как "Динамо" мы хорошо выглядели, особенно в первом тайме. Во втором уже немного "поплыли", но "Динамо" - это "Динамо", - резюмировал Бойчук.