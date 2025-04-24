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Директор Буковины рассказал о причинах поражения от Динамо
Он подчеркнул, что команда достойно сыграла в первом тайме
Фото: ФК Буковина
Директор "Буковины" Игорь Наболотный прокомментировал поражение команды от "Динамо" (1:4) в полуфинале Кубка Украины.
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"В каждом поражении, даже чувствительном, надо искать позитив. Команда смело может записать себе в актив первый тайм, который завершили в свою пользу – 1:0.
К сожалению, после перерыва сказалась, прежде всего, более длинная скамейка запасных у "Динамо". Именно игроки, которые вышли на замену сделали "погоду". К такой интенсивности гранда украинского футбола "Буковина" оказалась не готова. С другой стороны, рулевой "Буковины" Григорий Чурилов убедился в том, кто чего стоит на самом деле и на кого можно рассчитывать в будущем.
По моему мнению, в первом в клубной истории кубковом полуфинале "Буковина" выглядела достойно.
Ну и, наконец, "Буковина" доказала, что и во Львове может провести на высоком организационном уровне такой ответственный поединок.
Теперь черновицкой команде важно качественно поработать над исправлением ошибок, как следует восстановиться и приложить усилия, чтобы успешно финишировать в группе "Чемпионская" Первой лиги", - сказал Наболотный для Sport.ua.
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