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Директор Буковины рассказал о причинах поражения от Динамо

Кубок Украины

Он подчеркнул, что команда достойно сыграла в первом тайме

Директор Буковины рассказал о причинах поражения от Динамо

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Директор "Буковины" Игорь Наболотный прокомментировал поражение команды от "Динамо" (1:4) в полуфинале Кубка Украины.

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"В каждом поражении, даже чувствительном, надо искать позитив. Команда смело может записать себе в актив первый тайм, который завершили в свою пользу – 1:0.

К сожалению, после перерыва сказалась, прежде всего, более длинная скамейка запасных у "Динамо". Именно игроки, которые вышли на замену сделали "погоду". К такой интенсивности гранда украинского футбола "Буковина" оказалась не готова. С другой стороны, рулевой "Буковины" Григорий Чурилов убедился в том, кто чего стоит на самом деле и на кого можно рассчитывать в будущем.

По моему мнению, в первом в клубной истории кубковом полуфинале "Буковина" выглядела достойно.

Ну и, наконец, "Буковина" доказала, что и во Львове может провести на высоком организационном уровне такой ответственный поединок.

Теперь черновицкой команде важно качественно поработать над исправлением ошибок, как следует восстановиться и приложить усилия, чтобы успешно финишировать в группе "Чемпионская" Первой лиги", - сказал Наболотный для Sport.ua.

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2025 в 09:52
ШД ДОЛЖЕН ОДЕТЬ ДК --это не Буковина
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
24.04.2025 в 09:52
ШД ДОЛЖЕН ОДЕТЬ ДК --это не Буковина
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