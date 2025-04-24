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Ашур - о матче с Шахтером: Проиграли сильнейшей команде Украины

Кубок Украины

Наставник "Полесья" подвел итоги игры с донецким клубом

Ашур - о матче с Шахтером: Проиграли сильнейшей команде Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:1) в полуфинале Кубка Украины.

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"Могу только поблагодарить ребят за игру. Проиграли только в полуфинале от сильнейшей на данный момент команды страны. И как проиграли - была борьба, очень ожесточенная. Была игра до одного момента. Жаль, что своих шансов не использовали, хотя моменты у нас были.

Шанс Назаренко? Что я могу сказать - разве он не хотел забить? Конечно, хотел. Всем хотелось забить.

Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забывайте, с кем мы играли. И надо поблагодарить "Шахтер" за такой матч", - сказал Ашур.

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
YouTube-канал Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.04.2025 в 11:26
4-а команда чемпіонату програла 3-й команді, а не найсильнішій.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.04.2025 в 11:26
4-а команда чемпіонату програла 3-й команді, а не найсильнішій.
Ответить
0
0

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