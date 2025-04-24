Ашур - о матче с Шахтером: Проиграли сильнейшей команде Украины

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:1) в полуфинале Кубка Украины.

"Могу только поблагодарить ребят за игру. Проиграли только в полуфинале от сильнейшей на данный момент команды страны. И как проиграли - была борьба, очень ожесточенная. Была игра до одного момента. Жаль, что своих шансов не использовали, хотя моменты у нас были.

Шанс Назаренко? Что я могу сказать - разве он не хотел забить? Конечно, хотел. Всем хотелось забить.

Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забывайте, с кем мы играли. И надо поблагодарить "Шахтер" за такой матч", - сказал Ашур.