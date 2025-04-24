Алиссон: Противостояние с Динамо всегда принципиальное, это будут важные матчи

Полузащитник "Шахтера" Алиссон Сантана поделился эмоциями от дебютного гола и победы над "Полесьем" (1:0) в полуфинале Кубка Украины.

- Поздравляем с победой! Твой гол вывел "Шахтер" в финал Кубка Украины. Какие эмоции испытываешь прямо сейчас?

- Чувствую очень важную реализованность. Действительно очень приятные ощущения - принести победу команде не просто, а в такой ответственный момент. Гол действительно перевернул игру в нашу пользу. Благодарен Богу, болельщикам, тренеру и команде за настоящее командное достижение, ведь мы продемонстрировали бойцовский характер. Поздравляю всех с заслуженной победой!

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- Этот гол стал дебютным для тебя за "Шахтер". Что он значит для тебя и было ли предчувствие, что именно в этом матче удастся отличиться?

- Конечно! В принципе, играя на атакующей позиции, ты всегда в определенной степени чувствуешь момент и рассчитываешь на то, чтобы отличиться. Важно, что сегодня мы покидаем поле с победой. Рад, что мой гол помог принести пользу команде.

- Перед тем, как выходить на поле, ты имел интересный разговор с Марио Станичем. Что именно он тебе говорил? Возможно, что-то советовал?

- Он просто вдохновил, немного подсказал и заверил, я буду иметь моменты, также отметил, что должен играть в свой футбол, и таким образом могу принести пользу команде.

- Ты еще ни разу не встречался с киевским "Динамо", хотя, уверена, уже знаешь много об этой команде, а в течение месяца "Шахтер" дважды будет встречаться с ней. Что думаешь об этом сопернике?

- Конечно, классическое противостояние всегда принципиальное, и я уже успел почувствовать этот дух соперничества. Убежден, это будут на самом деле очень важные матчи. Сегодня мы одержали победу - это приятный результат, но самое важное сохранять фокус, продолжать упорно работать и не позволять этой победе затуманить нам голову. Борьба за трофеи продолжается, и нужно обязательно сохранять ту же ментальность и сфокусированность, которую мы продемонстрировали сегодня, - сказал Алиссон.