Бусько - о поражении от Динамо: До 56-й минуты Буковина контролировала игру

Защитник черновицкой "Буковины" Андрей Бусько поделился впечатлениями от кубкового поединка против киевского "Динамо" (1:4).

"Считаю, что переломным для нас стал первый пропущенный гол. Он "сломал" нашу игру. Не знаю, как так случилось, но в эпизоде с первым голом был отскок, второй гол в наши ворота - то же самое, я не смог выбить мяч. Третий гол - пенальти. Все голы такие... Какой-то не фарт. По моему мнению, до 56-й минуты мы полностью контролировали игру, были уверены в себе, в своих силах, четко выполняли установку главного тренера.

"Буковина" продемонстрировала достойную игру с "Динамо". Столичный клуб - это гранд украинского футбола. Мы не отходили от того футбола, в который планировали играть и который нам пропагандирует наш тренерский штаб. И я скажу, что нам все удавалось на поле, но до 56-й минуты, пока пропустили первый мяч. Вот тогда все пошло насмарку - все наши старания.

Хотим поблагодарить наших болельщиков. Для нас, для них, для нашего города - это по-настоящему исторический момент. Болельщики прекрасно поддержали нас на стадионе, они заслужили эту игру, которую мы показывали на протяжении большей части матча. Хотим их поблагодарить за горячую поддержку и извиниться за нашу игру в последние полчаса", - сказал Бусько в эфире Профутбол Digital.