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Хацкевич: Шахтеру повезло в матче с Полесьем - особой разницы я не увидел

Кубок Украины
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Специалист лично побывал на матче

Хацкевич: Шахтеру повезло в матче с Полесьем - особой разницы я не увидел

shakhtar.com

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о полуфинальном матче Кубка Украины, в котором "Шахтер" в Житомире обыграл "Полесье" (1:0).

"У меня не было повышенного пульса, но команды держали интригу до конца. Мы были среди болельщиков - атмосфера очень-очень приятная. Давно, пожалуй, в Житомире такого не было. Повезло "Шахтеру". Повезло или наиграли? Нет, повезло. Ну, по моему мнению, повезло, потому что команды, знаете, играли в такие шахматы. Не было обострения никакого. Никто не хотел рисковать.

Была ли какая-то разница в овертайме? "Шахтер" был больше на мяче, поэтому и контролировал ход игры. И можно так сказать, что где-то с 70-й минуты Житомир никакой контригры не демонстрировал. Поэтому, возможно, "Шахтер" был немного свежее. Но с трибуны на самом деле такой большой разницы я не увидел", - сказал Хацкевич.

Напомним, что теперь в финале Кубка "Шахтер" сыграет с "Динамо".

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Александр Хацкевич Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
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