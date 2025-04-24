Отец тренера Александрии: Шахтеру нужен трофей

Один из ведущих футболистов донецкого "Шахтера" 80-х годов Сергей Кравченко, отец нынешнего тренера "Александрии" Сергея Кравченко-младшего, внимательно следил за вчерашними кубковыми перипетиями. В интервью корреспонденту UA-Футбол опытный специалист поделился впечатлениями о матчах "Буковина" - "Динамо" (1:4) и "Полесье" - "Шахтер" (0:1). Свой рассказ Кравченко-старший начал с анализа игры с участием его бывшей команды.

- Очень неплохой получился матч - интенсивный, быстрый, - сказал он. - Было много вертикального футбола, который мне больше нравится, чем тот, когда совают мяч по своей половине поля по две-три минуты. Но, к сожалению, все ограничилось лишь одним голом. Я же люблю, когда их много. Если анализировать матч в целом, то первый тайм был не очень хорошим - соперники присматривались друг к другу. Хотя "Шахтер" удивил появлением Матвиенко в опорной зоне. Впрочем, это уже главный тренер решает: кто, что и как. В распоряжении Марино Пушича много хороших игроков на разных позициях. Это, пожалуй, первый раз, когда Матвиенко играет в опорной зоне. Мне понравилось, что "Полесье" больше прессинговало соперника на его половине поля. А вот о "Шахтере" этого не скажешь. Что касается второго тайма, то в нем "горняки" полностью переиграли житомирскую команду. Было много моментов, которые должны были завершиться голом. Но сказалась досадная футбольная болезнь "Шахтера" - мало забивают. В начале сезона донетчане забивали по три-четыре мяча, а вот сейчас что-то совсем не "то". Слишком много индивидуальной игры. Еще мне не понравилось, когда был один эпизод с участием Марлона. Он пошел в атаку, "стрелял" от лицевой линии - а в штрафной площадке находился только один игрок "Шахтера". Не знаю, каким образом "горняки" собираются забивать мячи, ведь в подобных случаях их там должно быть три или четыре человека.

После того, как ни одной из команд не удалось открыть счет, было дополнительное время. Мне оно не очень понравилось. Футболисты "Полесья" опасались, чтобы хотя бы не допустить какой-то ошибки, из-за которой они пропустят мяч. Однако именно так оно и произошло. Ошибка была. Не понимаю, как располагались защитники житомирской команды, когда забивал "Шахтер". Полностью свободным в этой ситуации был Алиссон. Кто с ним должен был играть - надо будет экспертам посмотреть и сказать, что и как. Лучшим игроком в "Шахтере", на мой взгляд, уже второй месяц является Кевин. Он много двигается, отрабатывает в обороне, и в атаке хорошо выглядит. На сегодняшний день он в нашем футболе является самой заметной фигурой по игре. Что касается вратарей, то оба хорошо сыграли. Ризнык, правда, как всегда, хотел что-то сделать особенное. А Кудрик действовал надежно, без ошибок.

- А что скажете о другом полуфинальном матче, в котором на львовском стадионе "Украина" киевское "Динамо" одержало победу над представителем первой лиги - черновицкой "Буковиной" 4:1?

- В команде киевлян 22-23 футболиста очень высокого уровня, однако те, кто вышел на поле в смешанном составе в первом тайме, видимо, не очень хотели бегать. Они мало двигались, имели мало моментов - то есть все делали в полсилы. Мне очень не понравился своими действиями в первой половине встречи Бражко. Впрочем, как и другие динамовцы. Во втором же тайме в составе "Динамо" вышла группа ключевых игроков на замену, да и "Буковина", как мне кажется, "подсела". А возможно, ход событий в матче несколько поменялся потому, что у нее было желание, чтобы игра так и завершилась - со счетом 1:0. Понятно, что именно этого черновицкая команда хотела - но мастерство есть мастерство, соперник этого не позволил. У "Динамо" гораздо более мастеровитые футболисты, чем у "Буковины". И все же черновчане молодцы, что не боялись, а играли с большим желанием. Неплохая игра. Не такая, как порой бывает, когда играют без ворот. У обеих команд были голевые моменты. Киев заслуживает победы и выхода в финал.

- В решающей игре Кубка Украины 14 мая сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Эта пара ожидаемая?

- Думаю, что неплохой финал был бы и "Полесье" - "Динамо". А вот противостояние "Динамо" и "Шахтера" будет более резонансным. Что ж, посмотрим, как оно сложится. "Шахтер" будет нацелен на завоевание почетного трофея, ведь учитывая, что золотые медали выиграть он никак не сможет, ему это крайне нужно. "Горняки" имеют шансы на второе место, потому что у его главного конкурента "Александрии" впереди тяжелые игры – в частности, с "Полесьем" и "Карпатами". Впрочем, в Премьер-лиге все матчи тяжелые. Сейчас все команды могут отобрать очки. Возьмите тот же "Колос", который в прошлом туре взял и "раздел" "Шахтер" - 4:2. Коваливцы - молодцы, ничего не скажешь. Настрой у них может и был немного авантюрный, но это сработало.