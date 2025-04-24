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Эксперт: Судаков в матче с Полесьем играл во что-то свое
Олег Федорчук разобрал кубковый матч Шахтера с Полесьем
shakhtar.com
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о полуфинальном матче Кубка Украины "Полесье" - "Шахтер", в котором "
– В отличие от противостояния во Львове болельщикам, пришедшим на стадион в Житомире, пришлось ждать "забитый мяч аж 113 минут.
– Все же "Полесье" и "Шахтер" примерно равны по силе команд УПЛ, к тому же полищуки являются неудобным соперником для "горняков", что также сказывалось на действиях участников матча. Особенно никто не рисковал, однако, создалось впечатление, хозяева рано начали делать ставку на серию послематчевых пенальти. Но, несмотря на то, что действовали с оглядкой на тыл, в конце овертайма допустили позиционный промах на левом фланге обороны и пришлось капитулировать 0:1.
– И хотя говорят, что победителей не судят, у "горняков" не на виду были лидеры команды, в частности Судаков.
– Согласен, Георгий играл во что-то свое, мало угрожал владением полищуков. Возможно, берег силы на очередное Классическое, ведь 26 апреля "Шахтеру" нужно обязательно выигрывать у "Динамо", чтобы сохранить шансы на чемпионский титул.
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