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А скоро - матч с Динамо. Пушич заявил, что Судаков с Полесьем играл на уколах

Кубок Украины
Обновлено

У Георгия проблемы со здоровьем

А скоро - матч с Динамо. Пушич заявил, что Судаков с Полесьем играл на уколах

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0), высказался о Георгии Судакове.

"Хороший матч, мы заслужили обыграть "Полесье". Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре.

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Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играл на уколах, через боль и показал характер", – сказал Пушич.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, "Шахтер" в рамках 26-го тура УПЛ сыграет с "Динамо".

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Георгий Судаков Марино Пушич
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Источник:
Twitter Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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