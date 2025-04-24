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А скоро - матч с Динамо. Пушич заявил, что Судаков с Полесьем играл на уколах
У Георгия проблемы со здоровьем
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины,
"Хороший матч, мы заслужили обыграть "Полесье". Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре.
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Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играл на уколах, через боль и показал характер", – сказал Пушич.
Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, "Шахтер" в рамках 26-го тура УПЛ сыграет с "Динамо".
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