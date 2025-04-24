А скоро - матч с Динамо. Пушич заявил, что Судаков с Полесьем играл на уколах

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в контексте полуфинального матча Кубка Украины, в котором "горняки" в овертайме обыграли "Полесье" (1:0) , высказался о Георгии Судакове.

"Хороший матч, мы заслужили обыграть "Полесье". Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играл на уколах, через боль и показал характер", – сказал Пушич.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, "Шахтер" в рамках 26-го тура УПЛ сыграет с "Динамо".