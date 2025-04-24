Две большие разницы? Акценты зрителя на полуфиналах Кубка Украины

Для непосвященных: две большие разницы, как говорят в Одессе - это не два больших и разных предмета, а как бы большая разница, умноженная на два.

Именно так изначально и смотрелись полуфиналы нашего Кубка - сразу после жеребьевки. На деле они оказались такими хронологически лишь наполовину - после перерыва. И если в Житомире царила предсказуемая интрига, то во Львове тоже не обошлось без некоторой интрижки.

Кого смущает термин "интрижка”, могу успокоить: он вполне сюда подойдет. Богатый заезжий аристократ увлекся провинциальной бесприданницей, и первую половину бурного романа, в конфетно-букетный период он вынужденно уступал ее прихотям. После чего, как полагается в подобных случаях, вдоволь поматросил и бросил.

Вероятно, предвидя подобное развитие событий, организаторы и поставили встречу "Буковины" с "Динамо" на разогрев публики - перед поединком "Полесья" с "Шахтером".

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И здесь трудно было прогадать. Нужно быть разве что наивным фанатом своего клуба (которого мы увидели в перерыве), чтобы, предсказав итоговые 1:3, после 1:0 в первом тайме решить, что фаворит не отобьет предсказанную фору. План был даже перевыполнен.

Считаю, что, несмотря на колоссальную разницу в счете, оба матча были одинаково и достаточно зрелищными. Тем паче, как для такого уровня состязания. За исключением экстра-таймов в Житомире, где кроме судьбоносного гола смотреть, по-хорошему, было не на что.

Интрижка во Львове затянулась вплоть до 71-й минуты - девице удалось раскрутить ухажера на три четверти программы. Лишь после пенальти, реализованного Бражко, страсти поутихли и роман пошел на убыль.

В Житомире, как известно, понадобилось дополнительное время - здесь была любовь с интересом, здесь было лежбище интриги. И хорошо, что обошлось без послематчевого "спортлото". С голом Алиссона на 113-й минуте выиграл футбол.

"Правильным" счетом во Львове, с точки зрения пропорции моментов, было бы 1:2 в пользу "Динамо". Но что ты будешь делать, погнали городские наших - измученный страстью столичный повеса отомстил за нее сполна, и было больно.

В житомирской игре, которая визуально и на предвзятый взгляд могла показаться равной, увидел точно такие же цифры на виртуальном табло Логики. И даже с большей уверенностью. Но реализация в основное время изволила молчать.

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Наверное, можно было бы поспрошать у Юстаса насчет потенциальных карточек Чоботенко в первом тайме. Но уж коли "Шахтер" и так выиграл, то шут с ними. Не могу сказать, что судейство сказалось на исходе полуфинальных поединков. Как, впрочем, и везение.

Самой яркой личностью этого раунда поневоле стал кипер "Полесья" Кудрик. Не все из пяти его зачетных сэйвов впечатлили одинаково - кое-где соперники облегчили задачу некачественным исполнением, но во всех этих случаях "Шахтер" реально мог забивать.

Из полевых больше других примелькался “горняк” Педриньо - четыре эпизода из этих же пяти, в которых он и угрожал воротам и ассистировал.

С точки зрения эффективности, вне конкуренции - киевлянин Ванат: три участия в голах из трех возможных. Также запомнились Бойчук ("Буковина"), Кевин ("Шахтер") и, естественно, автор дубля Волошин ("Динамо").

Напоследок хотелось бы поблагодарить "Буковину" за то, что она сделала все, от нее зависящее, чтобы не ударить в грязь лицом в полуфинале. Не ее вина, что добрая половина основы не смогла принять участия в матче. Не говоря уже об изначальной разнице в классе.

А несомненная вина организаторов Кубка в том, что подобные противостояния происходят на столь важных стадиях турнира. И с этой кривой дорожки "слепого" жребия свернуть не намерены.

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А на фантазию автора болельщикам из Черновцов обижаться не стоит - он ведь не со зла, а только для пущего интереса. Нужно же как-то развлечь себя и других на фоне погромного счета? Мы в полуфинале или что? И таки-да, с учетом первого тайма, это были все-таки не две, а одна большая разница.

Составом финальной пары удовлетворен. Чем больше Класичних, тем лучше для обеих команд и для зрителя. Лишь бы они там в Житомире действительно играли в футбол, а не тягали вола за причинные места. Ну а пока полюбуемся на репетицию финала и другие приключения клубов УПЛ…