Эксперт: Если бы Буковина в матче с Динамо открыла счет во втором тайме, ее шансы значительно выросли бы

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" - "Динамо", в котором киевляне одержали победу 4:1.

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– Поймал себя на мнении, что рано "Буковина" открыла счет в матче с "Динамо", которое явно переоценило свои силы. Вот если бы черновицкая команда это сделала в начале второго тайма, ее шансы на положительный итог значительно выросли бы. Ибо тогда киевлянам труднее было избавиться от иллюзии, что они на полуоборотах все равно дожмут перволигового оппонента. А так вовремя оказался перерыв, во время которого тренер киевлян Александр Шовковский устроил "разбор полетов", достучался до подопечных, что с таким настроем не избежать неприятностей. И после проведенных замен динамовцы довольно быстро "проснулись".

– Кстати, для этого Шовковскому пришлось отправить на скамью запасных, казалось, неприкосновенного Андрея Ярмоленко.

– Это еще одно свидетельство того, что тренер уверен в своих силах. Не секрет, что в последнее время Ярмоленко больше заточен на атаку и отрабатывать еще и на своей половине поля ему не всегда удается. Поскольку нужно было нагнетать темп благодаря мобильным перемещениям, поэтому и были брошены в бой мобильные Кабаев и Ванат. Все быстро стало на свои места, тем более что у буковинцев неуверенно действовал вратарь Каневцев. Несмотря на поражение 1:4, следует отдать должное подопечным Григория Чурилова, которые в первом в истории клуба кубковом полуфинале выглядели достойно.