Сопко: Скорее всего, Пушич просто хочет дождаться финиша сезона, заработать свои деньги и уйти

Экс-футболист " Шахтера " Александр Сопко рассказал, что думает о нынешних проблемах своей бывшей команды и, в частности, коснулся недавнего поражения "горняков" от коваливского "Колоса" (2:4) в 25-м туре чемпионата Украины.

— "Колос" фактически нанес контрольный выстрел по и без того умирающей чемпионской интриге. И при этом нельзя назвать победу коваливской команды случайной, она, в отличие от "Шахтера", реально билась, в ее действиях была какая-то осмысленность и цельность, чего не скажешь о команде Марино Пушича. Почему же после того, как лигочемпионовская игра с "Брестом" дала надежду на то, что "Шахтер" наконец прорвало, все в итоге вернулось на круги своя, и "горняки" сейчас там, где они находятся?

— Скорее всего, здесь несколько причин, которые, с одной стороны, говорят о недостатках "Шахтер", с другой — о его потенциале. С одной стороны, в команде достаточно квалифицированных игроков, которые умеют и желают демонстрировать качественную игру.

Другое дело, что действительно качественные матчи "Шахтер" выдает фрагментарно, иногда даже в течение одного матча делает это отрезками. И то, что не удается такую игру показывать на длинной дистанции — это говорит, как раз, о работе тренерского штаба. Тренерская работа — она достаточно неблагодарная, потому что иногда приходится резать по-живому, иногда — ругаться с игроками, заставлять их делать то, что они не любят или не умеют. И в этом компоненте, на мой взгляд, Пушич как раз не является тем тренером, который сегодня нужен "Шахтеру". Он мало работал главным тренером. Как ассистент, он, возможно, неплохо разбирается в каких-то специфических вещах, но быть реальным руководителем процесса в команде ему, наверное, не по плечу.

А "Шахтер", имея такой потенциал, нуждается в человеке, который сумеет выжать из этого потенциала и основной состав, и игру на длинной дистанции чемпионата. Пушич в этом плане под нынешние задачи "Шахтера" не подходит.

В такой ситуации команда играет по настроению — 10−15 минут может сыграть, потом остановиться и перестать выполнять тактические задания, нарушать дисциплину. Все это постепенно приводит к таким результатам, что "Колос" — не хочу обидеть эту команду, но трудно вспомнить, когда она забивала за игру по четыре мяча — забивает столько "Шахтеру", полностью переиграв его тактически.

— И при этом "Колос" не "поплыл" в ситуации, когда быстро растерял свое комфортное преимущество.

— Игра нынешнего "Шахтера" настолько удобна для любого соперника, что команда с любым составом игроков, при правильной организации и правильном настрое на борьбу, на черновую работу, без проблем может ставить контригру.

Если проанализировать все игры "Шахтер" в весенней части чемпионата — все команды имели контршансы, без особых тактических примудростей, без каких-либо индивидуально очень сильных игроков, а просто грамотно выстроив оборону и не боясь, бежать в контратаки. Как результат — "Шахтер" сразу же допускает ошибки, позволяя сопернику играть. Контроль без интенсивности, без прессинга, без движения вперед — он обречен. Это сейчас отчетливо можно наблюдать у нынешнего "Шахтера". Контроль мяча ради контроля — он не таит в себе никакой угрозы. Один большой квадрат 11 на 11, без желания ускориться, рискнуть, сделать острую передачу. Все вокруг да около, медленно, рафинировано. В такой игре быстрее засыпают футболисты "Шахтера", чем устают соперники. И любая атака соперника является если не голевой, то очень опасной.

Почему Пушич не обращает внимание на такие моменты — не знаю. Может, не хочет ссориться с футболистами, может просто не может заставить их подчиняться своим требованиям. А, может, просто слепо верит в такую свою тактику.

— А, может, просто понимает, что дорабатывает нынешний сезон, после которого его, судя по всему, попросят на выход и просто не имеет мотивации что-то дальше из команды выжимать?

— Возможно. Скорее всего, просто хочет дождаться финиша, заработать свои деньги и уйти. Но я считаю, что проблема здесь гораздо шире — вектор развития. И тут больше вопросов к клубному менеджменту. То, что было актуально лет 10−15 назад, игра с тотальным контролем, или, как говорят еще, вкусный футбол, сейчас уже не на первом месте.

Вкусный футбол, на мой взгляд — этот тот, который нравится болельщикам. Если же он не вызывает эмоций, то он не вкусный — он кислый и скучный. Раньше такая игра приносила результат и нравилась болельщикам, но поступательного развития при этом не происходило, и команда стала пользоваться стереотипом, что контроль мяча — это наше все. Все европейские команды, которые придерживались этого принципа — они развивались в плане интенсивности, скорости, рационализма, прессинга, игры один в один.

Нельзя сказать, что "Шахтер" в этом плане совсем стоял на месте. Шаг вперед однозначно был сделан. Но слишком быстро все переросло в стереотипы, а от них — в комплексы. Команда, тренеры — они просто в плену этих комплексов и боятся предлагать что-то новое. Намек на эту идею упростить игру, сделать ее более рациональной был у ван Леувена, но она никак вообще не воспринималась ни футболистами, ни руководством. А тренер не сумел эту идею донести, объяснить и заставить.

— Возвращаясь к Пушичу, у вас нет ощущения, что он регулярно держал игроков в теплой ванне, создавая им просто санаторные условия, а на фоне этого другие команды пахали, искали любую возможность что-то потренировать, попробовать, с теми же дублерами или командами низших лиг?

— Состав "Шахтер" по своему качеству, по цене и опыту игроков на порядок сильнее некоторых клубов. Да и посмотреть на чемпионаты других стран, в какой интенсивности играют в той же Англии, через два дня на третий, учитывая все турниры, где приходится командам играть. Но при этом они находят какую-то методику того же физического, психологического восстановления.

К сожалению, наш нынешний обреченный чемпионат по самоотдаче, по уровню — не чета зарубежным. Была еще какая-то напряженность и, соответственно, тонус осенью, за счет еврокубков.

Но парадокс "Шахтера" оказался в том, что, подготовившись к официальным матчам в течение двух недель после отпуска, команда выглядела гораздо интереснее, чем она играет в середине сезона. Не говорит ли это о провале тренировочного процесса? Наверное, говорит. Команда не готова ни физически к борьбе, ни психологически к сопротивлению соперника, да и с дисциплиной далеко не все гладко. Ощущение, что игроки выходят просто поиграться с мячиком, подержать его, а там — как получится. А получается, мягко говоря, не очень. Любая подача с фланга — паника. Мы не может вывести мяч от вратаря, когда разыгрываем, все выходит так, что вратарь становится лучшим плеймейкером.

И таких моментов много. Профессионализм — это делать свою работу качественно через не могу, на пределе сил. А не только тогда, когда есть кураж.

— Какие, на ваш взгляд, реальные пути выхода из этой ситуации?

— Прежде всего — понять, какой футбол нужен, в какую сторону двигаться. Может, часть футболистов не готова к новому футболу, не мотивирована. С ними надо расставаться, пока на них есть цена. А потом уже под четко сформированную задачу искать тренерский штаб. По самоотдаче, по дисциплине многие наши украинские тренеры выглядят интереснее, чем Пушич. Искать нужно тренера, который найдет ключи и к командной игре, и к каждому футболисту.

— В предстоящем классико "Шахтер" еще способен что-то предложить "Динамо"?

— Однозначно да. Это принципиальная игра, в каком бы кто не находился состоянии и на каких был не был местах. Это больше, чем просто игра за три очка. И она может получиться боевая как для зрителей, так и для самих футболистов. Ну и для последних такие матчи — хорошая возможность о себе лишний раз заявить, повысить свою цену и самооценку в собственных глазах. Да и Пушичу, наверняка, захочется громко хлопнуть дверью.