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Защитник Буковины: Мечтал сыграть против Ярмоленко - можно сказать, что я был его фанатом

Кубок Украины

Ян Морговский - о матче с Динамо

Защитник Буковины: Мечтал сыграть против Ярмоленко - можно сказать, что я был его фанатом

bukfc.com

Новина українською

Защитник "Буковины" Ян Морговский прокомментировал поражение от "Динамо" (1:4) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

— Ян, команда поздравила тебя с рождением дочери особым празднованием гола. Что будешь ей рассказывать, когда она подрастет, об этом особенном дне?

— У меня останутся только приятные воспоминания, поэтому с теплотой буду вспоминать и рассказывать об этом историческом дне, потому что он был не только знаковым для нас, но и очень ответственным. Знаете, возможно, за всю дальнейшую карьеру больше и не будет такого момента, когда я смогу сыграть в полуфинале Кубка Украины, еще и против такой команды как киевское "Динамо"!

— ...более того, еще и против Андрея Ярмоленко на фланге!

— Да! Это вообще лично для меня самое главное, что было в этом матче! Я восхищался этим футболистом еще с тех пор, когда только начинал свой футбольный путь. Я очень много матчей киевского "Динамо" пересмотрел и, конечно, у меня была футболка Андрея Ярмоленко. Можно сказать, что я был его фанатом. Еще раньше я поставил перед собой цель — сыграть на фланге против Ярмоленко. Наверное, шел к этому правильным путем, ведь такая мечта осуществилась.

Нам немного стыдно за результат, но ни в коем случае не стыдно за нашу игру. На трибунах была невероятная поддержка, мы чувствовали эту энергией наших болельщиков, которые приехали во Львов, чтобы поддержать команду в таком сверхважном матче. Большое спасибо им за это.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Михаил Черныш
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