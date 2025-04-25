"Только этого": Ашур сказал, чего не хватало команде в матче с Шахтером

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, чего не хватило команде для победы над "Шахтером" в полуфинале Кубка Украины (0:1).

"Не хватило только гола при счете 0:0. Только этого. Если бы мы реализовали свои моменты, которые у нас были, то игра могла бы завершиться в нашу пользу и, возможно, еще до дополнительного времени.

Еще досадно, что именно такой гол пропустили. Могли предотвратить точно, но это игра, это футбол, так происходит. Один случай, один эпизод может решить все. Двигаемся дальше. Мы знаем с кем мы играли. Где-то под конец усталость была уже ощутима. Может быть, где-то в голове могла быть серия пенальти. Но даже 3 минуты до конца – это очень длинный путь”.