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"Только этого": Ашур сказал, чего не хватало команде в матче с Шахтером
Житомирский клуб мог отличиться в поединке
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, чего не хватило команде для победы над "Шахтером" в полуфинале Кубка Украины (0:1).
"Не хватило только гола при счете 0:0. Только этого. Если бы мы реализовали свои моменты, которые у нас были, то игра могла бы завершиться в нашу пользу и, возможно, еще до дополнительного времени.
Еще досадно, что именно такой гол пропустили. Могли предотвратить точно, но это игра, это футбол, так происходит. Один случай, один эпизод может решить все. Двигаемся дальше. Мы знаем с кем мы играли. Где-то под конец усталость была уже ощутима. Может быть, где-то в голове могла быть серия пенальти. Но даже 3 минуты до конца – это очень длинный путь”.
"Замены? Хотелось немного добавить надежности, но также мы учитывали тех игроков, которые устали. Действительно была игра, в которой не устать было невозможно.
Мы понимали, что по любой схеме сможем найти возможность, которая нам нужна. Досадно, что создаваемые возможности не смогли реализовать. Преимущественно то, что мы хотели, сработало, но ничего в футболе не бывает идеально”, – заявил тренер.
"Волки" играли в ½ КУ второй год подряд.
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