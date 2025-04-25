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Динамо чаще всех прекращало сказку команд ПФЛ в ½ финала
Так случилось и на этот раз
Фото: ФК Динамо Київ
Участие "Буковины" в полуфинале Кубка Украины – это 11-й случай в истории турнира, когда коллектив из Первой или Второй лиги выступал на этой стадии. В шести случаях их сезон мечты прекращали футболисты "Динамо".
В кампании 2005/06 киевляне дважды победили львовские "Карпаты" (1:0, 2:0), в соревнованиях 2016/17 – "Николаев" (4:0). Затем были "Днепр-1" (4:1, 2017/18), "Минай" (2:0, 2019/20), "Агробизнес" (3:0, 2020/21). Теперь и черновицкий клуб присоединился к этому списку.
Первый упомянутый поединок с "Карпатами" проходил именно на стадионе "Украина", где "Динамо" также играло против "Буковины".
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