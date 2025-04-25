Пушич: У нас очень талантливая молодая команда. Важно сохранить баланс при обновлении команды

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги полуфинального матча Кубка Украины с "Полесьем" (1:0).

"Это было настоящее полуфинальное кубковое противостояние. Очень много чрезвычайных моментов, игра, которая была решена в последние минуты. Судьба противостояния должна была бы решиться в нашу пользу раньше, ведь мы создали много голевых моментов в основное время.

Я говорил своим игрокам, что очень горжусь ими, я счастлив за них, прежде всего за стиль игры, который они показали. И на первое место, пожалуй, поставлю радость, которую я ощутил за нашу ментальность, решимость, которую мы продемонстрировали в борьбе за положительный результат. И поздравления всем моим игрокам по случаю этой справедливо одержанной победы”.