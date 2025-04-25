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Пушич: У нас очень талантливая молодая команда. Важно сохранить баланс при обновлении команды

Кубок Украины
Обновлено

Горнякам не хватает опытных футболистов

Пушич: У нас очень талантливая молодая команда. Важно сохранить баланс при обновлении команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги полуфинального матча Кубка Украины с "Полесьем" (1:0).

"Это было настоящее полуфинальное кубковое противостояние. Очень много чрезвычайных моментов, игра, которая была решена в последние минуты. Судьба противостояния должна была бы решиться в нашу пользу раньше, ведь мы создали много голевых моментов в основное время.

Я говорил своим игрокам, что очень горжусь ими, я счастлив за них, прежде всего за стиль игры, который они показали. И на первое место, пожалуй, поставлю радость, которую я ощутил за нашу ментальность, решимость, которую мы продемонстрировали в борьбе за положительный результат. И поздравления всем моим игрокам по случаю этой справедливо одержанной победы”.

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[Матвиенко перейдет на позицию Степаненко?] “Он левоногий игрок, очень умный и опытный – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение сезона мы очень сильно обновили состав.

И это важно – сохранить баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай. И я действительно доволен тем, как он добавил этот опыт, добавил уверенности в центре поля. Это то, в чем мы нуждались”, – заявил специалист.

Финал пройдет 14 мая.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
25.04.2025 в 05:11
Оригинальный подход сначала продали опытных и сразу начали нуждаться.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
25.04.2025 в 05:11
Оригинальный подход сначала продали опытных и сразу начали нуждаться.
Ответить
0
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