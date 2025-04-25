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Пушич: У нас очень талантливая молодая команда. Важно сохранить баланс при обновлении команды
Горнякам не хватает опытных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги полуфинального матча Кубка Украины с "Полесьем" (1:0).
"Это было настоящее полуфинальное кубковое противостояние. Очень много чрезвычайных моментов, игра, которая была решена в последние минуты. Судьба противостояния должна была бы решиться в нашу пользу раньше, ведь мы создали много голевых моментов в основное время.
Я говорил своим игрокам, что очень горжусь ими, я счастлив за них, прежде всего за стиль игры, который они показали. И на первое место, пожалуй, поставлю радость, которую я ощутил за нашу ментальность, решимость, которую мы продемонстрировали в борьбе за положительный результат. И поздравления всем моим игрокам по случаю этой справедливо одержанной победы”.
[Матвиенко перейдет на позицию Степаненко?] “Он левоногий игрок, очень умный и опытный – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение сезона мы очень сильно обновили состав.
И это важно – сохранить баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай. И я действительно доволен тем, как он добавил этот опыт, добавил уверенности в центре поля. Это то, в чем мы нуждались”, – заявил специалист.
Финал пройдет 14 мая.
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