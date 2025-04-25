Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Большой респект", - игрок Динамо поблагодарил болельщиков Буковины
Александр Караваев - о кубковом матче с Буковиной
instagram.com/fc.bukovyna
Защитник киевского "
– "Буковина" по игре в первом тайме вас застала врасплох?
– Где-то понимали, что так и будет. Они почувствовали, что могут создавать моменты у наших ворот, и мы сами сделали им подарок.
– Замены по ходу второго тайма стали ключевыми?
– Конечно, появление свежих игроков всегда дает импульс, однако все понимали, что нужно будет прибавлять.
– Какое впечатление оставила после себя "Буковина"?
– Хорошая команда, которая борется за повышение. Пока им трудновато дается конкурировать в первой лиге за высокие места, но у них все еще впереди. Каждая команда хочет показать себя на фоне "Динамо" и "Буковина" не стала исключением.
Одну игру на эмоциях ты можешь выдать, но нужно показывать стабильность на дистанции. Против "Динамо" все выходят с двойной мотивацией. Я знаю, как это, играя в предыдущих клубах. Кубок тем и классный, что любая команда может создать любой проблеме.
- Как вам атмосфера на стадионе "Украина"?
- Очень сильный перформанс со стороны фанов "Буковины", которые нашли возможность приехать во Львов. Большой респект, ведь будний день, многие отпросились.
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Не утратили бомбардирский талант. Шевченко и Ребров забили в товарищеском матче
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч