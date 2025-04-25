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"Большой респект", - игрок Динамо поблагодарил болельщиков Буковины

Кубок Украины
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Александр Караваев - о кубковом матче с Буковиной

"Большой респект", - игрок Динамо поблагодарил болельщиков Буковины

instagram.com/fc.bukovyna

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился эмоциями от победы своей команды над "Буковиной" в полуфинале Кубка Украины (4:1).

– "Буковина" по игре в первом тайме вас застала врасплох?

– Где-то понимали, что так и будет. Они почувствовали, что могут создавать моменты у наших ворот, и мы сами сделали им подарок.

– Замены по ходу второго тайма стали ключевыми?

– Конечно, появление свежих игроков всегда дает импульс, однако все понимали, что нужно будет прибавлять.

– Какое впечатление оставила после себя "Буковина"?

– Хорошая команда, которая борется за повышение. Пока им трудновато дается конкурировать в первой лиге за высокие места, но у них все еще впереди. Каждая команда хочет показать себя на фоне "Динамо" и "Буковина" не стала исключением.

Одну игру на эмоциях ты можешь выдать, но нужно показывать стабильность на дистанции. Против "Динамо" все выходят с двойной мотивацией. Я знаю, как это, играя в предыдущих клубах. Кубок тем и классный, что любая команда может создать любой проблеме.

- Как вам атмосфера на стадионе "Украина"?

- Очень сильный перформанс со стороны фанов "Буковины", которые нашли возможность приехать во Львов. Большой респект, ведь будний день, многие отпросились.

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Источник:
xsport
Опубликовал: Михаил Черныш
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