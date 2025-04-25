  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки

Кубок Украины

Возможны трудности с логистикой

Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе Кубка Украины, которая пройдет уже в следующем сезоне.

– Вам лично зашел бы новый формат Кубка Украины, когда у менее скромных коллективов будет шанс сыграть с грандами?

– Было бы интересно, но надо понимать, что если мы попадаем на команду из Второй лиги в 1/64 финала, условно говоря, а у нас чемпионат, еврокубки и Кубок Украины. Возможны трудности, связанные с логистикой. Если формат турнира изменят в следующем сезоне, мы будем это принимать, - сказал Караваев.

Напомним, что в финале Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Шахтером".

По теме
yellow-arrow
"Большой респект", - игрок Динамо поблагодарил болельщиков Буковины
yellow-arrow
"Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год
yellow-arrow
Пушич: У нас очень талантливая молодая команда. Важно сохранить баланс при обновлении команды
Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
xsport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
25.04.2025 в 20:50
Ну так. Який то спортивний принцип, якщо один грає один матч на тиждень, а інший два. Та ще при існуючій логістиці! А мати по два більш-менш рівних склади, як це у більшості клубів в топчемпіонатах, для абсолютній більшості клубів навіть УПЛ то ФАНТАСТИКА!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
25.04.2025 в 20:50
Ну так. Який то спортивний принцип, якщо один грає один матч на тиждень, а інший два. Та ще при існуючій логістиці! А мати по два більш-менш рівних склади, як це у більшості клубів в топчемпіонатах, для абсолютній більшості клубів навіть УПЛ то ФАНТАСТИКА!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости