Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе Кубка Украины, которая пройдет уже в следующем сезоне.

– Вам лично зашел бы новый формат Кубка Украины, когда у менее скромных коллективов будет шанс сыграть с грандами?

– Было бы интересно, но надо понимать, что если мы попадаем на команду из Второй лиги в 1/64 финала, условно говоря, а у нас чемпионат, еврокубки и Кубок Украины. Возможны трудности, связанные с логистикой. Если формат турнира изменят в следующем сезоне, мы будем это принимать, - сказал Караваев.

Напомним, что в финале Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Шахтером".