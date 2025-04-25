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Караваев: Если мы в 1/64 Кубка будем играть с командой Второй лиги, а у нас еще чемпионат, еврокубки
Возможны трудности с логистикой
fcdynamo.com
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе Кубка Украины, которая пройдет уже в следующем сезоне.
– Вам лично зашел бы новый формат Кубка Украины, когда у менее скромных коллективов будет шанс сыграть с грандами?
– Было бы интересно, но надо понимать, что если мы попадаем на команду из Второй лиги в 1/64 финала, условно говоря, а у нас чемпионат, еврокубки и Кубок Украины. Возможны трудности, связанные с логистикой. Если формат турнира изменят в следующем сезоне, мы будем это принимать, - сказал Караваев.
Напомним, что в финале Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Шахтером".
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