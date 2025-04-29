"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов": в Полесье рассказали о подготовке стадиона к финалу

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о подготовке арены к решающему матчу Кубка Украины.

"Это событие важно для самого Житомира, потому что в истории независимой Украины это вообще первое мероприятие такого ранга. Я даже не помню, чтобы раньше мы принимали юношеские команды или женские сборные. А принять Кубок... Мы стали юбилейным десятым городом, который принимает финал Кубка Украины.

Я думаю, что это результат инфраструктурных изменений, которые мы целенаправленно проводили на Центральном стадионе, несмотря на то, что он не является нашей собственностью. Мы являемся пользователями как главная команда области”.