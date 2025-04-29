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"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов": в Полесье рассказали о подготовке стадиона к финалу
Клуб продолжает вкладывать в инфраструктуру
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о подготовке арены к решающему матчу Кубка Украины.
"Это событие важно для самого Житомира, потому что в истории независимой Украины это вообще первое мероприятие такого ранга. Я даже не помню, чтобы раньше мы принимали юношеские команды или женские сборные. А принять Кубок... Мы стали юбилейным десятым городом, который принимает финал Кубка Украины.
Я думаю, что это результат инфраструктурных изменений, которые мы целенаправленно проводили на Центральном стадионе, несмотря на то, что он не является нашей собственностью. Мы являемся пользователями как главная команда области”.
"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов. Как и гибридное покрытие. Зимой не теряли темпы. Была проведена часть реконструкции подтрибунных помещений, раздевалок. До полуфинала провели окончательную реконструкцию гостевой раздевалки, поэтому "Шахтер" зашел в новую современную раздевалку. Стадион у нас компактный, уютный, в хорошем логистическом расположении.
Ажиотаж безумный в городе. Несмотря на то, что организатор УАФ, а не клуб, куча звонков по поводу приобретения билетов. К сожалению, мы как хозяева арены не принимаем участие в поединке, но в целом для имиджа города, популяризации и растущего интереса это очень важное, значимое событие”, – сказал функционер.
Встреча состоится 14 мая.
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