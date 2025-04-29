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"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов": в Полесье рассказали о подготовке стадиона к финалу

Кубок Украины
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Клуб продолжает вкладывать в инфраструктуру

"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов": в Полесье рассказали о подготовке стадиона к финалу

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

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Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о подготовке арены к решающему матчу Кубка Украины.

"Это событие важно для самого Житомира, потому что в истории независимой Украины это вообще первое мероприятие такого ранга. Я даже не помню, чтобы раньше мы принимали юношеские команды или женские сборные. А принять Кубок... Мы стали юбилейным десятым городом, который принимает финал Кубка Украины.

Я думаю, что это результат инфраструктурных изменений, которые мы целенаправленно проводили на Центральном стадионе, несмотря на то, что он не является нашей собственностью. Мы являемся пользователями как главная команда области”.

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"Свет отвечает самым высоким стандартам Лиги чемпионов. Как и гибридное покрытие. Зимой не теряли темпы. Была проведена часть реконструкции подтрибунных помещений, раздевалок. До полуфинала провели окончательную реконструкцию гостевой раздевалки, поэтому "Шахтер" зашел в новую современную раздевалку. Стадион у нас компактный, уютный, в хорошем логистическом расположении.

Ажиотаж безумный в городе. Несмотря на то, что организатор УАФ, а не клуб, куча звонков по поводу приобретения билетов. К сожалению, мы как хозяева арены не принимаем участие в поединке, но в целом для имиджа города, популяризации и растущего интереса это очень важное, значимое событие”, – сказал функционер.

Встреча состоится 14 мая.

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Кубок Украины Житомир Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
Sportnews
Опубликовал: Александр Симченко
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