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"Игра будет другой". Экс-форвард Динамо – о финале Кубка с Шахтером
В этом матче ничья исключена
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями относительно финала Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с "Шахтером".
"Там главное, что ничьей не будет. Поэтому игра будет другой. Если повреждений не произойдет и будут играть те же составы, то изменится настрой на матч. Думаю, "Динамо" в финале Кубка не будет выжидать, а выйдет биться с первых минут.
Не надо бояться, а показать агрессию сразу. Тем более, как видно по скамейке запасных, запас прочности у "Динамо" есть - и неплохой. По возможности сделать пять замен, можно изменить пол состава", - сказал Саленко для Футбол 24.
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Финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 14 мая в Житомире на "Центральном стадионе". Начало - в 18:30.
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