"Игра будет другой". Экс-форвард Динамо – о финале Кубка с Шахтером

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями относительно финала Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с "Шахтером".

"Там главное, что ничьей не будет. Поэтому игра будет другой. Если повреждений не произойдет и будут играть те же составы, то изменится настрой на матч. Думаю, "Динамо" в финале Кубка не будет выжидать, а выйдет биться с первых минут.

Не надо бояться, а показать агрессию сразу. Тем более, как видно по скамейке запасных, запас прочности у "Динамо" есть - и неплохой. По возможности сделать пять замен, можно изменить пол состава", - сказал Саленко для Футбол 24.