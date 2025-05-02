"Матч получится результативным и остроатакующим". Дулуб сделал прогноз на финал кубка Украины

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от финала кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"У "Шахтера" средний возраст игроков — 23.6, а у "Динамо" — 26.4. Разница — почти три года. Второй момент — рыночная стоимость команд — 79 млн у "Шахтера" против 43 млн у "Динамо". Transfermarkt оценивает качество игроков "Шахтера" выше. Но это кубковая игра и на первый план выйдет опыт игроков, который выше у "Динамо", однако мотивация будет выше у "Шахтера". Это единственный трофей, донецкая команда может завоевать в этом сезоне.

Но все же я отдам небольшое преимущество "Динамо" за счет опыта игроков, хотя игра может развернуться в любую сторону. На мой взгляд, матч получится результативным и остроатакующим. Поле в Житомире позволяет демонстрировать быструю игру", - считает специалист.