Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Матч получится результативным и остроатакующим". Дулуб сделал прогноз на финал кубка Украины
Небольшое преимущество одной команде отдал
shakhtar.com
Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от финала кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".
"У "Шахтера" средний возраст игроков — 23.6, а у "Динамо" — 26.4. Разница — почти три года. Второй момент — рыночная стоимость команд — 79 млн у "Шахтера" против 43 млн у "Динамо". Transfermarkt оценивает качество игроков "Шахтера" выше. Но это кубковая игра и на первый план выйдет опыт игроков, который выше у "Динамо", однако мотивация будет выше у "Шахтера". Это единственный трофей, донецкая команда может завоевать в этом сезоне.
Но все же я отдам небольшое преимущество "Динамо" за счет опыта игроков, хотя игра может развернуться в любую сторону. На мой взгляд, матч получится результативным и остроатакующим. Поле в Житомире позволяет демонстрировать быструю игру", - считает специалист.
Титул "горняки" с "бело-синими" разыграют 14 мая. Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Читайте также"Нужно, чтобы он несколько матчей провел в УПЛ и я приглашу его в сборную": Дулуб нашел для Динамо опорника
Популярное сейчас
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- "Игра будет другой". Экс-форвард Динамо – о финале Кубка с Шахтером
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе