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"Матч получится результативным и остроатакующим". Дулуб сделал прогноз на финал кубка Украины

Кубок Украины

Небольшое преимущество одной команде отдал

"Матч получится результативным и остроатакующим". Дулуб сделал прогноз на финал кубка Украины

shakhtar.com

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Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от финала кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"У "Шахтера" средний возраст игроков — 23.6, а у "Динамо" — 26.4. Разница — почти три года. Второй момент — рыночная стоимость команд — 79 млн у "Шахтера" против 43 млн у "Динамо". Transfermarkt оценивает качество игроков "Шахтера" выше. Но это кубковая игра и на первый план выйдет опыт игроков, который выше у "Динамо", однако мотивация будет выше у "Шахтера". Это единственный трофей, донецкая команда может завоевать в этом сезоне.

Но все же я отдам небольшое преимущество "Динамо" за счет опыта игроков, хотя игра может развернуться в любую сторону. На мой взгляд, матч получится результативным и остроатакующим. Поле в Житомире позволяет демонстрировать быструю игру", - считает специалист.

Титул "горняки" с "бело-синими" разыграют 14 мая. Начало матча – в 18:30 по Киеву.

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Кубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Олег Дулуб
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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