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Клубы УПЛ и УАФ договорились о создании единого телепула трансляций в Кубке Украины
Система должна заработать со следующего сезона
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 7 мая, состоялась встреча представителей клубов УПЛ и руководства УАФ, основным итогом которой было принципиальное решение о создании централизованного телепула по трансляциям матчей
Как сообщает ТаТоТаке, ожидается что:
- все матчи стадий с участием клубов УПЛ централизованно будут транслироваться на ютуб-канале УПЛ ТВ;
- существующие выплаты клубам будут сохранены: распределение выплат между двумя участниками матча состоится в пропорции 70/30 в пользу хозяев;
- расходы УПЛ ТВ на производство трансляций покроет УАФ Маркетинг;
- УАФ Маркетинг передаст УПЛ ТВ права на финальный матч Кубка.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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