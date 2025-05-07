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Клубы УПЛ и УАФ договорились о создании единого телепула трансляций в Кубке Украины

Кубок Украины
Обновлено

Система должна заработать со следующего сезона

Клубы УПЛ и УАФ договорились о создании единого телепула трансляций в Кубке Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Сегодня, 7 мая, состоялась встреча представителей клубов УПЛ и руководства УАФ, основным итогом которой было принципиальное решение о создании централизованного телепула по трансляциям матчей Кубка Украины 2025/26.

Как сообщает ТаТоТаке, ожидается что:

  • все матчи стадий с участием клубов УПЛ централизованно будут транслироваться на ютуб-канале УПЛ ТВ;
  • существующие выплаты клубам будут сохранены: распределение выплат между двумя участниками матча состоится в пропорции 70/30 в пользу хозяев;
  • расходы УПЛ ТВ на производство трансляций покроет УАФ Маркетинг;
  • УАФ Маркетинг передаст УПЛ ТВ права на финальный матч Кубка.
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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