Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Со следующего сезона в Кубке Украины будут отменены овертаймы
Извстен предварительный формат обновленного Кубка Украины
Сегодня, 7 мая, состоялась встреча представителей клубов УПЛ и руководства УАФ, на которой обсуждался новый формат Кубка Украины.
Как сообщает ТаТоТаке, стороны предварительно согласовали кубковый формат в следующем сезоне.
В целом, очертания предстоящего турнира таковы:
- На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.
- На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.
- В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.
- Победители во всех раундах определяются в одном матче.
- На всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).
- Отменяется дополнительное время: по истечении 90 минут сразу пробиваются пенальти.
Также предварительно предлагалось, чтобы все матчи проходили на полях команд по низшим дивизионам, но поступило предложение – определять хозяина слепым жребием.
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Окончательный вариант будет согласован на следующем исполкоме УАФ.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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