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Со следующего сезона в Кубке Украины будут отменены овертаймы

Кубок Украины
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Извстен предварительный формат обновленного Кубка Украины

Со следующего сезона в Кубке Украины будут отменены овертаймы

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Сегодня, 7 мая, состоялась встреча представителей клубов УПЛ и руководства УАФ, на которой обсуждался новый формат Кубка Украины.

Как сообщает ТаТоТаке, стороны предварительно согласовали кубковый формат в следующем сезоне.

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В целом, очертания предстоящего турнира таковы:

  • На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.
  • На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.
  • В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.
  • Победители во всех раундах определяются в одном матче.
  • На всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).
  • Отменяется дополнительное время: по истечении 90 минут сразу пробиваются пенальти.

Также предварительно предлагалось, чтобы все матчи проходили на полях команд по низшим дивизионам, но поступило предложение – определять хозяина слепым жребием.

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Окончательный вариант будет согласован на следующем исполкоме УАФ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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