Со следующего сезона в Кубке Украины будут отменены овертаймы

Сегодня, 7 мая, состоялась встреча представителей клубов УПЛ и руководства УАФ, на которой обсуждался новый формат Кубка Украины.

Как сообщает ТаТоТаке, стороны предварительно согласовали кубковый формат в следующем сезоне.

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В целом, очертания предстоящего турнира таковы:

На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.

На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.

В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.

Победители во всех раундах определяются в одном матче.

На всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).

Отменяется дополнительное время: по истечении 90 минут сразу пробиваются пенальти.

Также предварительно предлагалось, чтобы все матчи проходили на полях команд по низшим дивизионам, но поступило предложение – определять хозяина слепым жребием.

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Окончательный вариант будет согласован на следующем исполкоме УАФ.