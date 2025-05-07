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УАФ начала реализацию билетов на финал Кубка Украины. Цены стартуют от 1000 гривен

Кубок Украины
Обновлено

Но пока что (или уже) купить билеты невозможно

УАФ начала реализацию билетов на финал Кубка Украины. Цены стартуют от 1000 гривен

uaf.ua

Новина українською

УАФ начала продажу билетов на финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, в котором "Шахтер" сыграет с "Динамо".

Матч состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомира (начало встречи - в 18:30).

УАФ отмечает, что в связи с военным положением, количество билетов ограничено и будет поступать в продажу по частям.

Билеты можно приобрести по соответствующей ссылке.

Условия продажи:

  • один человек может приобрести не более четырех билетов;
  • предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продаж и указать свои данные;
  • болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;
  • билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;
  • билеты не подлежат обмену или возврату;
  • билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.

В случае возникновения проблем с доступом на стадион обращайтесь в сервис-центр, который будет работать в день матча. При обращении обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и билет.

При входе на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку.

В случае переноса матча на следующий день, болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.

Интересно, что на данный момент на сайте висит объявление, что "продажа билетов онлайн закрыта", хотя УАФ и заявила, что продажа будет поэтапной.

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Интересно, что цены на билет стартуют от 1000 гривен. Диапазон цен – 1000, 1300, 1500, 1700, 2000 и 4000 гривен.

УАФ начала реализацию билетов на финал Кубка Украины. Цены стартуют от 1000 гривен - изображение 1УАФ начала реализацию билетов на финал Кубка Украины. Цены стартуют от 1000 гривен - изображение 2

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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