УАФ начала реализацию билетов на финал Кубка Украины. Цены стартуют от 1000 гривен

УАФ начала продажу билетов на финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025, в котором "Шахтер" сыграет с "Динамо".

Матч состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомира (начало встречи - в 18:30).

УАФ отмечает, что в связи с военным положением, количество билетов ограничено и будет поступать в продажу по частям.

Билеты можно приобрести по соответствующей ссылке.

Условия продажи:

один человек может приобрести не более четырех билетов;

предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продаж и указать свои данные;

болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;

билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;

билеты не подлежат обмену или возврату;

билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.

В случае возникновения проблем с доступом на стадион обращайтесь в сервис-центр, который будет работать в день матча. При обращении обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и билет.

При входе на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку.

В случае переноса матча на следующий день, болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.

Интересно, что на данный момент на сайте висит объявление, что "продажа билетов онлайн закрыта", хотя УАФ и заявила, что продажа будет поэтапной.

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Интересно, что цены на билет стартуют от 1000 гривен. Диапазон цен – 1000, 1300, 1500, 1700, 2000 и 4000 гривен.