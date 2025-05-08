Дешевле, чем от стадиона. Шахтер открыл продажу билетов на финал Кубка Украины

"Шахтер" открыл продажу билетов на финал Кубка Украины.

Донецкий клуб сообщил, что 8 мая с 11:00 стартовала продажа билетов на решающее кубковое противостояние.

"Приобрести их можно онлайн на сайте клуба. Все билеты - именные. Секторы для болельщиков "Шахтера" - № 2 и 3", - сообщила донецкая команда.

Стоимость билетов составляет 700 и 1000 грн. Приоритет при покупке будут иметь фанаты, которые посещали домашние матчи "Шахтера" на "Арене Львов" или на стадионе "Левый Берег".

"Приоритетное право покупки билетов на финал Кубка Украины будут иметь болельщики, которые посетили домашние матчи "Шахтера" в этом сезоне: минимум 7 домашних поединков на "Арене Львов" или все домашние игры на стадионе "Левый берег" в Киеве. Каждому такому болельщику поступит СМС-сообщение с кодом доступа к покупке", - сообщил клуб.

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Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" сыграют в финале Кубка Украины 14 мая.