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Финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером будет транслироваться в свободном доступе

Кубок Украины

Решающий поединок состоится 14 мая

Финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером будет транслироваться в свободном доступе

uaf.ua

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Стало известно, кто будет транслировать вживую финал Кубка Украины-2024/2025 "Шахтер" - "Динамо".

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Посмотреть трансляцию решающего поединка можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, поединок состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира. Начало встречи - в 18:30.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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