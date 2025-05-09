Кубок Украины
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Финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером будет транслироваться в свободном доступе
Решающий поединок состоится 14 мая
uaf.ua
Стало известно, кто будет транслировать вживую финал Кубка Украины-2024/2025 "Шахтер" - "Динамо".
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Посмотреть трансляцию решающего поединка можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, поединок состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира. Начало встречи - в 18:30.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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