УАФ - о реформе Кубка: Дали возможность маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше

Технический директор УАФ Игорь Дедышин рассказал о реформе Кубка Украины , которая вступит в силу со следующего сезона.

– В чем принципиальное отличие нового формата Кубка от предыдущего?

– Мы хотели, чтобы это был на самом деле Кубок для всей Украины, мы привлекли регионы. Мы забрали дополнительное время, теперь в случае ничьей сразу будет серия пенальти. Мы дали ощущение, что каждый матч для каждой команды является решающим и каждая минута важна. И возможность, скажем так, маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше.