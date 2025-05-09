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УАФ - о реформе Кубка: Дали возможность маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше

Кубок Украины
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Со следующего сезона Кубок Украины будет реформирован

УАФ - о реформе Кубка: Дали возможность маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Технический директор УАФ Игорь Дедышин рассказал о реформе Кубка Украины, которая вступит в силу со следующего сезона.

– В чем принципиальное отличие нового формата Кубка от предыдущего?

– Мы хотели, чтобы это был на самом деле Кубок для всей Украины, мы привлекли регионы. Мы забрали дополнительное время, теперь в случае ничьей сразу будет серия пенальти. Мы дали ощущение, что каждый матч для каждой команды является решающим и каждая минута важна. И возможность, скажем так, маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше.

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Кубок Украины Игорь Дедышин УАФ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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