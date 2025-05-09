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УАФ - о реформе Кубка: Дали возможность маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше
Со следующего сезона Кубок Украины будет реформирован
Фото: пресслужба УАФ
Технический директор УАФ Игорь Дедышин рассказал о реформе
– В чем принципиальное отличие нового формата Кубка от предыдущего?
– Мы хотели, чтобы это был на самом деле Кубок для всей Украины, мы привлекли регионы. Мы забрали дополнительное время, теперь в случае ничьей сразу будет серия пенальти. Мы дали ощущение, что каждый матч для каждой команды является решающим и каждая минута важна. И возможность, скажем так, маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше.
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