Как Шахтеру спасти сезон? На пути стоит принципиальный соперник

14 мая 2025 года на Центральном стадионе в Житомире состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором встретятся два титана украинского футбола – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Судя по реакции в социальных сетях болельщики безумно рады, что у них появилась еще одна возможность посмотреть игру грандов в этом сезоне. К тому же за такой короткий промежуток времени – это вторая встреча. Ведь команды встречались 27 апреля в рамках УПЛ, где снова не определили победителя (2:2). Это противостояние не только определит обладателя престижного трофея, но и добавит новую главу в историю их соперничества.

Путь команд к финалу

"Горняки" начали свой путь в Кубке Украины с 1/8 финала, где одержали минимальную победу со счетом 1:0. Тогда соперником выступила "Заря", которая уж больно удобна для "Шахтера". Последнее поражение от луганчан было зафиксировано аж в 2021 году. "Горняки" просто на классе обыграли комфортного для себя оппонента и оказались в 1/4 финала, где их уже ожидал Ротань с "Александрией". Руслан Петрович не собирался так легко отдавать матч и его команда создала немало трудностей для "Шахтера". В основное время Пушич так и не смог дожать "Александрию" и футболисты вынуждены были провести еще два дополнительных тайма. Там и случилась развязка, когда Судаков отдал голевую передачу на Кевина, который поставил точку в матче. И вот уже полуфинал, где снова непростой соперник. "Полесье" еще ни разу не проигрывали "Шахтеру". Эта игра не стала исключением и в основное время была зафиксирована ничья. И снова матч близился к завершению и болельщики уже ожидали серию пенальти, но Алиссон сумел уберечь Ризныка от 11-и метровых и забил победный гол.

Киевляне также стартовали с 1/8 финала и на пути оказалась полтавская "Ворскла". Хоть и не лучший сезон проводят подопечные Максимова, но все же проблемы "Динамо" они создали. Уже на 26-й минуте хозяева открыли счет, но радовались недолго. Ведь киевляне быстро сравняли и после этого болельщики наблюдали сухую игру. Все свелось к дополнительному времени, где подопечные Шовковского вышли вперед. Ванат забил победный гол на 100-й минуте и помог команде пробиться в 1/4. Здесь уже был плотный середняк УПЛ – "Рух". Команда со Львова не собиралась сдаваться без боя и постоянно нагнетала обстановку у ворот киевлян. Но к сожалению для хозяев болельщики так и не увидели гол от них. Но вот Пихаленок успешно реализовал свой момент на 43-й минуте. В полуфинале "Динамо" встретились с "Буковиной". И вот здесь все эксперты, болельщики и сами футболисты ожидали легкой прогулки. Даже Шовковский недооценил оппонента и дал отдохнуть некоторым игрокам основного состава. Но команда из Первой лиги Украины оказалась непростым соперником и забила первой. После чего имела еще несколько шансов, но там уже сработали замены киевлян. Во втором тайме "Динамо" было не остановить и они наклепали четыре мяча в ворота "Буковины".

Нельзя сказать, что путь одной из команд был легче. Ведь даже, если соперник уступал в классе – они все равно создавали дискомфорт "Динамо" и "Шахтеру". Из всех матчей плей-офф был лишь только один разгром, а так все счета были сдержанными и около ничейными. Пушич и Шовковский доказали, что их подопечные заслуженно оказались в финале Кубка Украины и они готовы к последней битве за трофей. Да и к тому же киевляне заряжены на успех, так как в прошлом розыгрыше они вылетели на первой для себя стадии. Тогда в 1/8 "Оболонь" выбила "Динамо". И сейчас, когда в УПЛ они не проиграли ни одного матча – они готовы бросить вызов еще одному трофею.

История противостояний

"Шахтер" и "Динамо" имеют богатую историю встреч, но последние годы они не радовали финалы своим парным присутствием. За 25 лет "горняки" имеют внушительный перевес в свою пользу по количеству трофеев Кубка Украины. Киевляне сумели выиграть 8 финалов, а "Шахтер" – 12. Но стоит обратить внимание на нынешний сезон, потому как в нем команды не могли определить победителя. Как бы не складывался ход матча – все сводилось к ничье.



Впервые в этом сезоне команды встретились в 11-м туре и тогда "Динамо" принимало "Шахтер" в Киеве. "Горняки" вышли вперед лишь во втором тайме, но спустя 13 минут после забитого гола Крысков получил красную карточку. Это событие и переломило ход матча. После удаления подопечные Шовковского усилили натиск и искали возможности у ворот Ризныка. Труды не были напрасны и под конец встречи, а именно на 87-й минуте Караваев сравнял счет и не позволил своей команде проиграть.



После той встречи "Динамо" сделали выводы и продолжили свою беспроигрышную серию по сей день. Но ведь была еще одна игра, которая могла повлиять на исход УПЛ. В этот раз во Львове в рамках 26-го тура "Шахтер" принимал "Динамо". Расслабленные киевляне не ожидали такого напора с первых минут и пропустили быстрый гол. Тогда Кевин успешно реализовал пенальти. Но "горняки" не собирались останавливаться и удвоили преимущество. Очередная мотивационная речь и правильные установки на второй тайм от Шовковского спасли "Динамо" от поражения. Подопечные Александра Владимировича вышли совершенно в другом расположении духа и спустя 11 минут после свистка арбитра сократили разрыв до одного гола. И вот концовка матча – болельщики "Шахтера" празднуют победу, а киевляне принимают первое поражение. Но Кабаев думал иначе и на 93-й минуте сравнивает счет, тем самым продлевает серию "Динамо".

Текущая форма команд

Нынешний сезон "горняков" официально можно считать провальным и занести в список одного из худших. Подопечные Пушича не только уступили битву "Динамо" за трофей, но и пропустили "Александрию" на второе место. Руслан Петрович поразил многих, потому данное расположение в турнирной таблице мало кого удивило. А вот киевляне проводят блестящий сезон и его можно считать лучшим. Несмотря на провалы по евроарене Шовковский правильно настроил команду, которая так и не проиграла в УПЛ. И самое главное – за командой приятно наблюдать, потому как прослеживается свой стиль и четкие задачи тренера, которые реализуются футболистами на поле.



Видно, что коллективы готовились к финалу. Откровенно говоря, "Шахтеру" уже ничего не светит выше второго места, а "Динамо" важно закончить сезон без поражений. Потому тренерскими штабами было принято решение провести ротацию и быть заряженными на финал. Вот и результат на табло, как говорится. "Горняки" встречались с "Зарей" и наблюдать за этой игрой было то еще испытание. За весь матч на двоих команды ударили лишь раз. Относительно равное владение и банальная скукотища. А вот киевляне встречались с серьезным соперником – "Полесье". Тут уже есть о чем поговорить, хоть на табло тоже 0:0, но "Динамо" снова не проиграли. Хоть и житомирский клуб был чуточку активнее – забить им так и не удалось. А вот с подопечным Александра Владимировича есть вопросы и главный – где удары в створ?

Сильные и слабые стороны

Из сильных сторон "Шахтера" сразу хочется отметить их атакующий потенциал. Сезон хоть и провальный, но они сумели забить 64 гола, что является лучшим результатом в УПЛ на текущий момент. "Горняки" обладают мощной линией нападения и полузащиты, где выделяются бразильские легионеры и украинские таланты. Что касается обороны, то здесь есть вопросы, но учитывая конкурентов – все не так плохо и в нужный момент команда может собраться и стоять стеной у своих ворот. А вот слабой стороной можно отметить дисциплину. Потому как в некоторых матчах команда допускала ненужные фолы, приводившие к опасным стандартам у своих ворот. Да и к тому же удаление в очном противостояние, из-за которого горняки упустили победу. К концентрации также есть вопросы. Дважды "Шахтер" вел по матчу с киевлянами, но рано расслабился и потерял очки.

Что касается "Динамо", то здесь также стоит отметить атаку. Ванат – лучший бомбардир УПЛ, а сама команда на втором месте по забитым. Потому "горнякам" нужно быть осторожными и по достоинству оценивать потенциал соперника. К тому же молодые таланты. В составе киевлян много перспективных игроков, которые вносят свежесть и энергию в игру. Тренерский штаб во главе с Шовковским безусловно умеет подстраиваться под оппонентов и особенно вносить корректировки в перерыве. А вот к слабым сторонам стоит отнести нестабильность. Зачастую команда может пропустить гол, а то и две, после чего вынуждена отыгрываться. Молодой состав иногда демонстрирует нестабильность, особенно в напряженных матчах.

Финал Кубка Украины 2025 года между "Шахтером" и "Динамо" обещает быть напряженным и зрелищным. Обе команды демонстрируют высокую форму и обладают сильными составами. Ключевыми факторами в этом матче станут тактические решения тренеров, индивидуальное мастерство игроков и реализация голевых моментов. Болельщики могут ожидать увлекательного футбольного спектакля, который определит обладателя Кубка Украины в этом сезоне.