Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто рассудит финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо
Игра состоится 14 мая в Житомире
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финал Кубка Украины сезона-2024/2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Финал
14 мая (среда)
"Шахтер" - "Динамо". 18:30. Житомир, "Центральный стадион". Главный арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Ассистенты - Беркут А.А. (Сумы), Запороженко Д.И. (Запорожье), 4-й арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Резервный ассистент арбитра - Думенко В.П. (Харьков), Наблюдатель арбитража - Хиблин И.М. (Хмельницкий).
Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Наблюдатель ВАА - Абдула А.Б. (Харьков).
Популярное сейчас
- Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой
- Заработал пенальти, благодаря которому Олимпиакос победил. Известны оценки Яремчука за последний матч сезона в чемпионате
- Лупашко – об Александрии: Говорили, что практически все соперники поднимают руки и сдаются, когда играют против них
- Финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером будет транслироваться в свободном доступе
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО