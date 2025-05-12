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Стало известно, кто рассудит финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо

Кубок Украины

Игра состоится 14 мая в Житомире

Стало известно, кто рассудит финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финал Кубка Украины сезона-2024/2025.

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Финал

14 мая (среда)

"Шахтер" - "Динамо". 18:30. Житомир, "Центральный стадион". Главный арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Ассистенты - Беркут А.А. (Сумы), Запороженко Д.И. (Запорожье), 4-й арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Резервный ассистент арбитра - Думенко В.П. (Харьков), Наблюдатель арбитража - Хиблин И.М. (Хмельницкий).

Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Наблюдатель ВАА - Абдула А.Б. (Харьков).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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