Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов

"Шахтер" по итогам сезона 2024/25 точно не сыграет в Лиге чемпионов – такое случилось с "горняками" впервые за последние двадцать лет. Однако если мерить рамками чемпионата Украины, то потеря шансов на Лигу чемпионов – еще не самое худшее.

"Шахтер" очень близок к тому, чтобы через чемпионат не квалифицироваться и в Лигу Европы – то есть занять место ниже второго. За два тура до финиша "горняки" уступают пять очков "Александрии". Но ведь есть запасной плацдарм – финал Кубка Украины.

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Если "Шахтер" там победит "Динамо", то квалифицируется в Лигу Европы независимо от итогового места в УПЛ. И вот дальше начинается самое интересное. Далее можно оценивать шансы на прямой выход "горняков" в основной этап второго по престижности евротурнира (без квалификации).

Эти шансы зависят от нескольких факторов. Прежде всего, нужно выиграть Кубок. Если брать эту составляющую за основу, то "Шахтеру" нужны еще два условия. То есть, победа в Ровно в среду, 14-го мая 2025-го года (матч начнется в 18:30) будет лишь третью часть дела.

"Шахтер" - "Динамо"

Второе условие – это то, чтобы текущую Лигу конференций выиграла команда из зоны Лиги чемпионов/Лиги Европы своего внутреннего чемпионата. В финале встретятся "Бетис" и "Челси". "Бетису" для гарантирования себе места в Лиге Европы через чемпионат (не EPS) осталось набрать одно очко в трех турах. Сложнее с "Челси". "Шахтеру" будет выгодно, если "синие" удержатся в топ-5. Но сейчас разница с шестой "Астон Виллой" – только по дополнительным показателям.

Третий фактор – это более рейтинговые конкуренты, которые могут попасть в квалификацию Лиги Европы из своего чемпионата, отобрав у "Шахтера" первое место "ребалансной очереди". Таких конкурентов сейчас трое: "Порту", "Фейенорд" и "Динамо" (Загреб).

Нужно, чтобы:

"Порту" не финишировал четвертым в Примейре. Остался один тур, "драконы" имеют три очка преимущества над "Брагой" (равенство по личным встречам, у "Порту" – лучшая разница забитых-пропущенных);

"Фейенорд" не финишировал четвертым в Эредивизие. За два тура до финиша имеет преимущество в три очка над "Утрехтом", а также преимущество в личных встречах;

"Динамо" (Загреб) не стало вторым в чемпионате Хорватии; или если финиширует вторым, то нужно, чтобы "Славен Копривница" победил в финале Кубка Хорватии "Риеку". В чемпионате страны за два тура до финиша "Динамо" (Загреб) идет на втором месте, опережая третье на четыре очка и отставая от первого – на одно.

Главная угроза – "Динамо" (Загреб).

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Шахтер" -"Динамо" в финале Кубка Украины: победа "Шахтера" - 2.12; ничья - 3.48; победа "Динамо" - 3.08. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Все решится вскоре. Но прежде всего в этой игре под названием "избегай квалификации" "Шахтер" должен сделать свой шаг – выиграть Кубок Украины. Без этого все остальное не будет иметь смысла.