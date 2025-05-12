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На финале Кубка Украины выступит известная украинская группа
Легенды украинского хип-хопа
Фото: пресслужба УАФ
Уже в эту среду, 14 мая состоится финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.
Как сообщает пресс-служба УАФ, специальным гостем решающего поединка станет популярная украинская рэп- и хип-хоп группа ТНМК ("Танок на майдані Конґо").
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Напомним, посмотреть трансляцию матча "Шахтер"- "Динамо" можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт".
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