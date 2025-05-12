На финале Кубка Украины выступит известная украинская группа

Уже в эту среду, 14 мая состоится финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало - в 18:30.

Как сообщает пресс-служба УАФ, специальным гостем решающего поединка станет популярная украинская рэп- и хип-хоп группа ТНМК ("Танок на майдані Конґо").

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, посмотреть трансляцию матча "Шахтер"- "Динамо" можно будет бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт".