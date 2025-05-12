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Шахтер - Динамо: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Кубка Украины?
Шахтер - Динамо - 14.05.2025 - прогноз букмекеров
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Уже в эту среду, 14-го мая в Житомире украинские гранды разыграют один из двух главных украинских трофеев. Конечно же, речь идет о битве донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".
В конце апреля мы уже имели возможность наблюдать за голевым триллером (2:2) команд Марино Пушича и Александра Шовковского - в рамках на тот момент еще живой чемпионской гонки. В этот же раз "горняки" и "бело-синие" будут бороться за золотые медали национального Кубка.
Примечательно, что в своей истории донецкий клуб аж 14 раз поднимал над головой этот трофей, что является абсолютным рекордом соревнования. В свою очередь, в активе динамовцев на один титул меньше - 13. Более того, как бы это на первый взгляд не было странным, однако в последний раз "Шахтер" и "Динамо" пересекались в финале Кубка в далеком сезоне 2017/18 (прим. - уверенную победу тогда одержали дончане со счетом 2:0).
Что касается текущей кампании, то в полуфинале Кубка Украины сезона 2024/25 подопечные СаШо разгромили перволиговую "Буковину" (4:1), а футболисты боснийского специалиста минимально разобрались с житомирским "Полесьем" - 1:0.
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О статусе и градусе этого будущего противостояния говорить лишний раз не приходится. Оба коллектива начали подготовку к этому поединку заранее. О чем напрямую свидетельствуют откровенно безыдейные "нули" наших мастодонтов в последнем туре родной УПЛ.
Итог этого матча не только повлияет на мемуары истории отечественного футбола, но и непосредственно сыграет роль в формировании дорожной карты Украины на евроарене на следующий сезон.
Интересно, что несмотря на откровенно блеклую игру в последнее время и достаточно неубедительные как для себя результаты, букмекерская контора "GG BET" считает фаворитом именно еще пока действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера". На триумф "горняков" предлагается коэффициент в размере 2.12. В свою очередь, как потенциальная победа киевлян оценивается в 3.08.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Шахтер" -"Динамо" в финале Кубка Украины: победа "Шахтера" - 2.12; ничья - 3.48; победа "Динамо" - 3.08. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!
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