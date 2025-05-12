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Три основных игрока Шахтера восстановились к финалу Кубка с Динамо
Серьезное усиление
shakhtar.com
Три основных игрока "
Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за травм.
Напомним, что финал Кубка Украины состоится в среду, 14 мая, и начнется в 18:30.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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