Три основных игрока Шахтера восстановились к финалу Кубка с Динамо

Три основных игрока " Шахтера " - голкипер Дмитрий Ризник, защитник Николай Матвиенко и хавбек Георгий Судаков вернулись в строй после травм и в общей группе к предстоящему финалу Кубка Украины с "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за травм.

Напомним, что финал Кубка Украины состоится в среду, 14 мая, и начнется в 18:30.