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Три основных игрока Шахтера восстановились к финалу Кубка с Динамо

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Три основных игрока Шахтера восстановились к финалу Кубка с Динамо

shakhtar.com

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Три основных игрока "Шахтера" - голкипер Дмитрий Ризник, защитник Николай Матвиенко и хавбек Георгий Судаков вернулись в строй после травм и в общей группе к предстоящему финалу Кубка Украины с "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за травм.

Напомним, что финал Кубка Украины состоится в среду, 14 мая, и начнется в 18:30.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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